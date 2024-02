Yayo Sanz Lovatón ve triunfo del PRM es refrendación a Abinader

Eduardo Sanz Lovatón y Pablo McKinney

SANTO DOMINGO. – El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo Sanz Lovatón, consideró que el resultado de las elecciones constituye una “refrendación plebiscitaria de las ejecutorias del presidente Luis Abinader en más de tres años de gobierno”.

El también secretario de finanzas del partido de gobierno dijo que la sociedad dominicana ha entendido el esfuerzo de Abinader para salvar al país del COVID, recuperar la economía, generar inversión extranjera y desarrollar el sur del país como una nueva arteria económica y por eso ha votado por los candidatos del PRM a nivel municipal.

“Lo que ha pasado con el 85 por ciento de las alcaldías que ha ganado el PRM y un 70 % de los distritos municipales…”, expresó Sanz Lovatón, se explica porque el partido de gobierno dio oportunidad a la mujer y a la juventud.

Entrevistado por Pablo McKinney en su programa para Color Visión, el dirigente del PRM manifestó que la abstención fue del 42 por ciento del electorado, lo que a su juicio se sitúa “en los rangos que tradicionalmente han pasado”.

El también director de Aduanas admitió que persiste la inflación, pero estimó que se debe a los aumentos de las materias primas en todo el mundo, como el petróleo, el maíz, la soya, el aceite, frente a lo cual el gobierno de Abinader implementó la tasa cero para atenuarla.

Destacó que Abinader ha enfrentado la inseguridad ciudadana con una reforma policial, compra de equipos, defensa de la frontera y apoyo a una solución de los problemas de Haití en los organismos internacionales.

Sanz Lovatón dijo que el país reconoce que Abinader es un gobernante incansable y que está enfocado en llevar al país “a una economía del primer mundo”.

El gran poder

Cuestionado por McKinney sobre la posibilidad de los dirigentes del PRM “se aloquen” después de un triunfo tan contundente, Sanz Lovatón afirmó que “lo único claro de la popularidad, es que no es constante”, y agregó que “los líderes del PRM tenemos la inmensa responsabilidad de actuar con una profunda humildad, no dejar de aprender, no dejar de corregirnos y mantener unidad de propósito”.

