Ya no resucitarán los muertos políticos

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

Según la Biblia, Lázaro de Betania, era un campesino enfermo que después de muerto, Jesús le devolvió la vida tras palmearlo y decirle ¡¡Lázaro levántate y anda!!. Lo resucitó para evitarle el descanso eterno. “El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero el que anda de noche, tropieza, porque no hay luz en él.” (Juan 11:1-44:)

Entendemos que los políticos son injustos con nosotros, porque sentimos que no se dan cuenta del daño que nos están haciendo; sentimos lástima por nosotros mismos, carecemos de amnesia temporal a la hora de elegir quienes serán nuestros representantes, porque que ni siquiera ellos mismos creen en los principios que pregonan; por eso dicen que la política es muy sucia, sin embargo, algunos quieren embarrarse de ella.

La carrera política es una de las más peligrosas, porque una vez llegado a la meta, debe tener mucho cuidado en la gerencia de sus éxitos, porque las malas actuaciones en la dirección de las cosas públicas, al final del periodo te puede encontrar con la muerte política, decretada por los tribunales, al condenarte por indelicadezas durante la administración que te tocó dirigir.

Por las condenas de corrupción, aquí, no existen muertos políticos, ellos resucitan de las cenizas; tienen capacidad de estrategia para elaborar diferentes alternativas para retornar o retener el poder, sin embargo, también los errores de sus oponentes les facilitan la resurrección política, como fue el caso de Joaquín Balaguer, con el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a quien dieron por muerto después de las elecciones de 1978, resucitó y retornó al poder en 1986, que, con la crisis del PRD, le dijo le dijo; Balaguer, “levántate y anda”.

El caso del Partido de Liberación Dominicana (PLD) con Leonel Fernández que, abandonó el poder el en 2000, totalmente desacreditado por la corrupción, donde algunos de sus compañeros arremetieron en su contra por la mala administración de su gobierno, terminó “enfermo”, considerado un muerto político.

Las pocas luces políticas de Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), presidente de la República (2000/2004) y con el poder –sobrenatural- que creía tener, le devolvió la vida a Leonel, cuando trató de reelegirse, modificando la constitución en mayo del 2002; como fracasó estrepitosamente, “Lázaro Mejía”, dijo Leonel: “Levántate y anda”, y este resurgió de sus cenizas como el ave Fénix, volando hacia la toma del poder desde el 2004 al 2012.

Los partidos mayoritarios antes de lo procesos electorales de febrero/mayo del 2024, fracasaron motivado por la falta de luz política en la dirección del PLD, al igual que el PRD, al no permitir la renovación de esas organizaciones, las cuales cuentan con una cantera de jóvenes prometedores, capaces para rescatándolos del fango de la inmoralidad política, donde han estado por sumergidos por mucho tiempo.

Luis Rodolfo Abinader Corona, se postuló nuevamente a la presidencia de la república por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), logró la reelección segundo y último mandato con la divinidad del pueblo, otorgándoles todos los poderes para impulsar los cambios prometido durante su campaña, de manera que, al finalizar su mandato, no termine como Hipólito, Miguel, Danilo y Leonel, que ya son muertos políticos, por la prepotencia, la corrupción y los intentos de repostularse por más de dos periodos, sin encontrar a un Lázaro de Betania que los resucites.

Si Luis quiere seguir pululando por las rutas de la política, debe de hacerlo, para que vea bien con la claridad del día, el camino de la no reelección, y no tropiece con la continuidad del poder, sobre la base de que “el pueblo me reclama”, porque podría ser víctima de una muerte política.

jpm-am

