¿…y será que los diputados de Leonel no se quieren reelegir? 

En nuestro país, los políticos siempre están predicando la moral en pantis y calzoncillo.

Los diputados y senadores que responden a Leonel se oponen a la reelección. Son “honestos” defensores de la constitución y han denunciado a los “deshonestos” diputados del PRM de que posiblemente estén negociando por RD$ 30 millones su voto a la reforma.

Los honorables de Lío-nel hasta se han inventado un paredón dizque moral. La verdad es que hace mucho que no veíamos tanto pan, tanto circo y tantas payasadas juntas.

¿Significará todo esto que los diputados del PRM si quieren reelegirse? ¿Será que estos diputados son más políticos que los demás y tienen un sentido más pragmático de la política o simplemente se han dado cuenta de que hacer política cuesta muchísimos millones de pesos? —Que muchas veces nunca se recuperan—.

Según las declaraciones recientes del presidente Mejía, en la Z 101, en el sentido de que él no se mete en eso, se confirma el pragmatismo y sentido realista que hoy se vive en la política dominicana. Es un claro indicador de que, si se presenta el tan mencionado “CUCO” de la reforma, pasará sin ningún problema.

Conociendo la doble moral de ese grupo, es muy probable y a lo mejor todos los congresistas de la facción de Leonel tienen aspiraciones de reelegirse en sus comunidades. Aparentemente ya cobraron a’lante, es decir tienen esos recursos garantizados por el hecho de oponerse y como ellos “NO TIENEN” una oposición legal para reelegirse, le toman el pelo a la población haciéndonos creer (1) que defienden la constitución y (2) que no viven en el fango. Pero lo peor de todo es que de manera injusta y acomodadiza se oponen a que cualquiera que no sean ellos pueda reelegirse. Parece que hasta la constitución es injusta.

¿Por qué si todos los congresistas aspiran a reelegirse, algunos se oponen a la reelección del presidente Medina?

¿Alguien conoce alguno de ellos que no desee reelegirse? ¿Lío-nel ha dicho que no quiere volver? —Usted mismo se puede dar cuenta de la legitimidad de esa otra farsa—

He visto que históricamente algunos políticos se oponen de manera irracional a la reelección, dizque porque es un indicador de dictadura, sin nunca hacer o al menos haber leído algún análisis de política comparada entre un sistema de gobierno y otro.

LÍO-NEL COMO POLITICO ES UN BANDIDO Y COMO ACADEMICO ES POCO SERIO

Lío-nel es un político que recientemente el Ingeniero Ramón Alburquerque ha definido como un “bandido de la política” aunque el primero en definirlo en esos términos fue el ex capitán y confeso narcotraficante, asociado al financiamiento de FUNGLODE, Quirino Ernesto Paulino. La razón básica de este calificativo es que le encanta acomodar las situaciones a su favor, para sacar rédito político sin importar las consecuencias, ni el daño para el país y los más pobres. Él solo ve sus intereses económicos y sus privilegios.

En este sentido la lista de shows y farsas es muy larga si sólo consideramos desde el 1996 hasta hoy:

Dichas farsas van desde cosas ridículas como ir a una clínica a sacarse una foto con una figura baleada, para luego lamentarse ante los medios por la delincuencia y criminalidad reinante —sabiendo que esos gatilleros, esas acciones delincuenciales están siendo ejecutadas por jóvenes que nacieron y se criaron en sus gobiernos (1996, 2004-2012) sin la debida educación — hasta el patrocinio de campañas sucias contra el país y todos los dominicanos patrocinadas desde su Think-Tank con oficinas en NY.

Sin mencionar las campañas usando dinero del narcotráfico, y que según denuncias públicas amparadas en informes de inteligencia local e internacional es una práctica común y normal de su fundación, que dicho sea de paso el procurador Jean Alain Rodríguez, por respeto a los dominicanos, que pagamos impuestos, debería iniciar una investigación seria y/o reabrir las denuncias y querellas de connotadas personalidades, como la de Guillermo Moreno por lavado de activos.

Los dominicanos de buena voluntad deben montar una vigilia en la procuraduría exigiendo una investigación a fondo de las actividades mal sanas de esa organización delincuencial disfrazada de academia.

Lío-nel, como político ya se ha dicho que es un bandido, y como académico es poco serio, pues no usa las debidas referencias y textos de las ciencias políticas ni de la economía para explicar que el problema de la gobernabilidad de un país no tiene nada que ver con un tipo de régimen político u otro. Sino con la calidad ética y moral de quienes gobiernan.

Hay democracias muy corruptas y un ejemplo son los 12 años del mismo presidente Fernández y la evidencia es muy evidente, valga la redundancia: En este mismo momento hay más de una persona de su entorno siendo juzgado por varios delitos y su entorno, ni sus familiares, hoy no puede viajar a USA que es el castigo dado por el Departamento de Estado, visto que la justicia también fue corrompida y arrabalizada y las sentencias se daban a su favor.

En cambio, hay regímenes autocráticos cuyos gobiernos han sido muy positivos en el bienestar de los ciudadanos y uno de los mejores ejemplos es Singapur. También China, entre muchos otros, los cuales muestran un progreso envidiable por muchísimos países del mundo. Las autocracias, donde se impone la responsabilidad de los ciudadanos y se cultivan valores, muchas veces son un paso hacia las democracias acabadas. En los textos de ciencias políticas comparadas hay muchos ejemplos.

Para entender mejor lo que afirmo, sugiero ver “PATTERNS OF DEMOCRACY, Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, SECOND EDITION (2012) by AREND LIJPHART, Yale University”.

En nuestro país blasfemamos mucho, de manera irracional, sobre dictaduras y democracias, pero no se entiende que hay una cosa que se llama “Calidad de la democracia” —Supongo que también se habla de Calidad de la Autocracia—.

Es un asunto muy extraño, por ejemplo un valor fundamental de la democracia es la “Equidad” de cualquier tipo, pero armamos un alboroto, si se quiere avanzar por ejemplo en “Equidad de Genero”.

Tal vez debimos empezar promoviendo ampliamente el concepto de la “Equidad Social” algo que el Presidente medina persigue con sus visitas sorpresas o “Equidad en Derecho” —algo que Fernández corrompió y arrabalizó, de manera muy consciente para nunca ser juzgado ni él ni los suyos y ahora se molesta si el Presidente Medina no obstaculiza el trabajo de la Justicia— o “Equidad en Economía” algo que aún ni siquiera soñamos y que el Ing. Miguel Vargas ya ha visualizado en su programa de gobierno. Pues Miguel se ha dado cuenta que, sin Equidad Económica, nunca alcanzaremos verdaderamente las demás equidades.

Hay algo más y es que todo aquel que falsamente defiende de manera acomodadiza la democracia, en sus instituciones y en su entorno, presenta un comportamiento dictatorial y/o autocrático. Ver “Analyzing Politics: Rationality, Behavior and Institutions, 2nd Edition by Kenneth A. Shepsle, Harvard University”.

Yo no quiero decir que las autocracias son mejores que las democracias o viceversa, solo quiero indicar y demostrar la estupidez acomodadiza, para comunicar a los más tontos, sin ninguna o con muy escasa cultura política y tal vez ninguna sobre economía. En tal sentido su entorno y afines repiten como papagayos sus estupideces mal sanas e interesadas.

¿CUAL ES NUESTRA REALIDAD?

Los dominicanos padecimos una dictadura muy rígida y sangrienta que concluyó el 30 de mayo del 1961, y sin embargo un heredero inepto, tan sólo por tener el apellido de ese dictador, viene concitando mayor interés que Lío-nel y su grupito maléfico.

Esto es así por el simple hecho de que existe un nicho en el país que en términos ideológicos se puede ubicar a la derecha y hasta en la extrema derecha. Todo ese interés de una parte de la población, no es porque esa persona sea necesariamente nieto del dictador, es más bien por un sentimiento ideológico, en el cual se ubica un gran segmento de la población que muy probablemente no llega al quince por ciento (15%).

Tal cual existe un pequeño nicho de izquierda y de extrema izquierda que se hacen llamar “Comunistas” aunque ya no pinten nada en la política dominicana.

Ya es tiempo de usar la ciencia política, la sociología, la psicología y la economía para explicar los diferentes fenómenos que acontecen en nuestro país en vez de permitir que los farsantes de siempre continúen manipulando la realidad a su favor llegando a producir percepciones a favor o en contra, según sean sus intereses del momento. Como es el caso actual de Lío-nel y su socio político A-di-bi-na-der.

Si un gobierno y un presidente hacen bien su trabajo, cualquiera que sea, si la economía funciona, si estamos avanzando, no se debe permitir ningún complot o conspiración política en su contra porque al final esto sí que hace muchísimo daño al país y sobretodo a los más pobres que son los que más sufren las maquinaciones malsanas de las élites políticas y económicas.

Siempre se ha dicho que las falsas revoluciones son 10 veces más peligrosas que el régimen al cual desean destronar, y hay miles de ejemplo, los cuales de seguro llegan a su mente. O bien pregúntele a un venezolano.

HABLANDO CLARO, DIGAMOS LAS COSAS COMO SON

Si a ese grupo de delincuentes y ex convictos se le permite imponer el caos y la anarquía, amparados en su falso y estúpido discurso de la defensa a la constitución, nuestro país lo lamentará.

Los organismos de seguridad, las fuerzas armadas, la procuraduría general de la republica, y el sistema de justicia deben hacer su trabajo y debemos apoyarles, para que reine el orden y la paz, de modo que nuestro país pueda continuar por los senderos de progreso y desarrollo.

Todo este show de la falsa defensa de la constitución sólo busca imponer un gobierno a fin a sus propósitos, que les garantice impunidad visto que no se sienten seguros, pues se han dado cuenta que el presidente Medina no intercede en la justicia para archivar expedientes del entorno de Lío-nel ni de ningún otro. Como era la costumbre.

¿POR QUÉ TODA ESTA CONSPIRACION INTERNA Y EXTERNA?

Lo que está ocurriendo es una situación muy fea y muy delicada y hay cientos de millones de dólares en juego:

Lío-nel y su grupo solo están asustados, debido a que tal cual denunciara un famoso periodista de Miami, que solo mencionó la punta del “Iceberg” les ha llegado la información sobre las investigaciones de organismos de inteligencia de varias agencias internacionales sobre todo ese entorno en relación al blanqueo de capitales del narcotráfico y de personeros de un gobierno muy autoritario, también ligado supuestamente al narcotráfico.

Algunos analistas y especialistas en la materia estiman que ese grupo controla una gran participación de la narco economía local; que según los cálculos es, por mucho, muy superior al presupuesto nacional del gobierno.

Entonces la única manera de escapar a todo esto, con la gran cantidad de recursos en su poder, es armando “UN LÍO”. Montando y propiciando un gran caos sin precedentes, amparados en la falsa defensa de la constitución, metiendo el país en un estado total de anarquía, de modo que ellos logren imponer a un inepto como presidente, incapaz de manejar la crisis económica que este heredaría, y que ellos mismos buscan crear con el patrocinio de la actual campaña contra el turismo y el país, pero que les dá las garantías de no ser deportados o juzgados en el país.

Personalmente pienso que la clase empresarial dominicana, cuyos intereses, sin querer en este momento están siendo puestos en riesgo, por los miedos y ambiciones de políticos con escasos niveles éticos y morales, deben sentarse a analizar seriamente con el gobierno la situación y las posibles soluciones para impedir mayores posibles daños a nuestra economía.

CONCLUSION

¿A quien se le ocurre arrebatarle una macana a un policía? ¿Cuan arrogante hay que ser y cuanta soberbia hay que tener para levantarle la voz a dos generales? ¿Cuan estúpido hay que ser para exhibir tal comportamiento tan poco civilizado?

Los ciudadanos deben preguntarse si ese es el perfil de congresistas que deben representarle en las próximas elecciones.

Si los congresistas, diputados y senadores, del entorno de Lío-nel, son más honestos que los demás y no se quieren reelegir es su tonto derecho, pero que entiendan que ya esa “CONSPIRACION” es una causa perdida, a pesar del dinero que les han prometido para armar el show desagradable que hemos visto, presentándose al país como un grupo de locos furibundos e irracionales:

Ya el Think-Tank que les pagó o promete pagarle, tiró los pocos tiros que les quedaban.

Como resultado de muchas horas de análisis hemos logrado descodificar su “Estrategia Diabólica” la hemos publicado y los hemos sacados de la cueva, de la oscuridad, en la cual les encanta conspirar contra el pueblo dominicano.

Ya no les queda nada. Ahora lo más inteligente para esos congresistas, algunos jóvenes, es pensar en su futuro político, pues “plátano maduro no vuelve a verde” y el tiempo que se fue no vuelve, y como gente civilizada sentarse en la mesa del dialogo y pensar más en el bienestar común del país, que en el bienestar de ellos mismos, si en verdad ellos quisieran reelegirse.

Finalmente, la verdad hay que decirla:

La verdad es que, en nuestro país, todos quieren reelegirse, hasta el alcalde pedáneo de la localidad más apartada.

Si lo hace bien, honestamente pienso que se le debe dar la oportunidad. Y sobre todo si dicha comunidad no encuentra un mejor perfil para sustituir a ese alcalde pedáneo. En tal sentido toda la comunidad debe hacer y poner de su parte para que la comunidad siga mejorando.

¿Cree usted que “A-DI-BI-NA-DE-R” estaría dispuesto a cederle el paso a David Collado, a Paliza o a Carolina Mejía? —quienes tienen mejor perfil presidencial y mejor aceptación que él—

No, él desea reelegirse como candidato por el PRM y como en teoría él es el dueño del partido, una herencia de su papá, de manera dictatorial buscará imponerse, muy a pesar de su muy largo historial de fracasos.

También el presidente del PLD que representa una minoría de ese partido, por el hecho de haber sido presidente del País, por la soberbia que da tener miles de millones de dólares de él y de sus amigos, también de manera caótica busca imponerse en el PLD. Y ni hablar de que siempre anda buscando reelegirse como presidente del PLD, de hecho es el único presidente de ese partido que se conoce. ¿Por qué no renuncia para dar el ejemplo?

Tanto “Lío-nel” como “A-di-bi-na-der” son dictadores por naturaleza. Pero nadie se ha dado cuenta.

@WandyRamirezV

