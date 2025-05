¿Y dónde está el dinero? (OPINION)

El Autor es agrimensor. Reside en de Santo Domingo

POR MIGUEL ALBERTO VALOY RAMIREZ

Siendo franco es la pregunta que todos nos hacemos: ¿y dónde está el dinero?, pero quizás debe ser ¿por qué no se mueve un peso?. Pues lo cierto es que sí hay dinero y se está moviendo en las manos inadecuadas del negocio informal cada vez mayor y la corrupción, sí, la corrupción.

Aunque reducida en su vulgaridad, la corrupción en los procesos migratorios es hasta hace poco tiempo una fuente de enriquecimiento ilícito sin precedentes e incuantificable, pero sobre todo tan amoral, capaz de seducir a hijos de Dios como la serpiente, esta vez forrada de religión y como manzana, da dinero.

Nos hemos dado cuenta que desde hace un mes el presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció un 10% de aranceles, la gente entiende que este impuesto se aplica al producto como aplicamos el ITBIS a los productos locales.

Me permito decirles que en el plan económico de Donald Trump no es así; los países como el nuestro prefieren un dólar más alto porque genera una bola de humo de crecimiento y además les resulta más barato a los EEUU comprarnos a nosotros que nosotros a ellos.

Por eso tenemos el dólar aumentado alrededor de un 25%; el gobierno de EEUU consciente de eso distribuye la carga arancelaria en todo el mundo entre un 10% y un 145% para forzar a bajar el precio de su moneda. El gobierno dominicano no ha hecho nada para que baje el precio del dólar, al contrario, parece se resiste a dejarlo bajar los 200 pts. que le faltan.

jugada maestra

Pero una jugada maestra que ha hecho el gobierno es ralentizar la economía por la incapacidad de hacer retornar unos dólares que ya no se atreven a volver. Así evitar picos en la economía local con subidas y bajadas.

¿Cómo se ralentiza la economía? Afectando dos elementos importantes, uno la construcción y otro el turismo. ¿Cómo lo hago?: usando el sentimiento patriótico de los dominicanos y capitalizando deportaciones masivas, que se llevan y sacan de la economía dominicana hacia Haití 34 millones de pesos semanales en mano de los deportados.

Ese valor es propio de una estimación y muchos economistas que no los veo analizar solo repetir me van a pedir estudios y datos que ellos no hacen para decir que cual es la prueba de eso y es solamente un ejercicio matemático, asumiendo que cada deportado se lleva en sus bolsillos solo RD$ 6,800.00 pesos y los cambie en el mercado informal de su país.

Pues ya sabemos que pasa con el dinero una crisis inducida y dirigida y el dinero está en la frontera, es posible que en un simple colmado de la frontera encuentres los denominados pesos mojosos y feos que habían antes.

Las consecuencias inmediatas es una estrangulación económica de la clase media, miedo en los inversionistas para compra de elementos no esenciales, caída de las ventas en ferreterías, aumento de los negocios informales, poca venta en bienes raíces y eso sí un gran poder en el gobierno para decidir quién come y quién no.

En cuanto a las deportaciones que deben hacerse como manda la ley, solo nos queda esperar que sean con un fin patriótico y no una coyuntura macroeconómica.

