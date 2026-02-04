Presidentes China-EU hablaron este miércoles telefónicamente

Donald Trump y Xi Jinping.

Pekín – El presidente chino, Xi Jinping, y su par de EE.UU., Donald Trump, mantuvieron este miércoles una conversación telefónica, informó la Cancillería china.

En un escueto mensaje, la Cancillería no indicó por el momento los asuntos que trataron los líderes de las mayores potencias mundiales.

Xi también conversó con Putin

La llamada se produjo el mismo día en que Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, de la que Pekín informó horas antes. Durante la misma trataron sobre la cooperación estratégica entre sus países poco antes de que expire el START III el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear vigente entre Rusia y EE.UU.

Tregua de su pulso comercial

Trump y Xi hablaron por última vez el 25 de noviembre, semanas después de verse en Busan (Corea del Sur), cuando acordaron una tregua de un año de su pulso comercial, por la que se rebajaron y suspendieron aranceles, se levantaron restricciones a tierras raras por parte de China y se abogó por cooperación en el tráfico de fentanilo, entre otras medidas.

Entonces Trump dijo que viajaría a China este próximo abril, si bien las fechas definitivas del viaje no han sido aún anunciadas.

