Xi Jinping: altruista para Cuba

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

Como sabemos, está crisis data desde que gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower impuso en 1960 sanciones económicas contra Cuba, empezando por detener las importaciones de azúcar y prohibir la mayoría de las exportaciones estadounidenses hacia la isla tras la nacionalización de empresas y propiedades de ciudadanos y compañías de EE. UU. Luego el presidente John F. Kennedy amplió esas medidas y estableció un embargo total al comercio, prohibiendo prácticamente todas las exportaciones y transacciones financieras, salvo excepciones muy limitadas.

Desde entonces, ese conjunto de sanciones ha permanecido en vigor —y se ha reforzado varias veces con leyes adicionales como la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms-Burton (1996)—, haciendo de este uno de los regímenes de sanciones más duraderos en la historia moderna. Afectación directa a la población: escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos; además. La dificultad para adquirir equipos médicos, medicamentos especializados y tecnologías con componentes estadounidenses- deterioro de las condiciones de vida impulsa la emigración, especialmente de jóvenes y profesionales.

En medio de las tensiones políticas y económicas que ha provocado una crisis de abastecimiento de artículos de primera necesidad; en ese contexto el gobierno chino, envió una ayuda humanitaria a Cuba. Esta ayuda, apunta a aliviar la carestía de productos de primera necesidad. El gobierno de Pekín por vía de su presidente Xi Jinping, con su actual accionar en favor de los cubanos, está demostrado que es una persona solidaria y profundamente humana, que no le da la espalda a quien más lo necesita.

Es empático, porque entiende la situación por la que el pueblo cubano está atravesando, por lo que está respondiendo con acciones humanitarias. Xi, elaboró un esquema de ayuda directa con financiamiento para sostener servicios críticos. De ahí que, el gobierno cubano busca sostener el suministro de bienes esenciales a corto plazo, para ello, realizó contacto con funcionarios de alto nivel del gobierno de Moscú, para elaborar una agenda de cooperación.

Con estas ayudas en beneficio de la población cubana, provocaría que Cuba sea dependiente de China, como lo fue con Rusia en la época de la crisis de los misiles. Esto, va a provocar conflictos con EUA que no va a permitir la permanencia de militares rusos en territorio latinoamericanos, contrariando la Doctrina Monroe de “America para los Americanos».

Hoy la ayuda es humanitaria, China piensa a largo plazo: Posibles inversiones en puertos, telecomunicaciones, energía y transporte. Acceso preferencial cuando Cuba se recupere económicamente. La inserción de Cuba en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la ayuda crea capital político para negocios futuros; además, mostrar que no todo pasa por Washington. Ganar presencia política y simbólica a 150 km de EE. UU. Equilibrar la influencia estadounidense en su “patio trasero”, ya que Cuba es una pieza geopolítica clave para ese mensaje.

China no actúa por una sola razón, sino por una combinación de intereses estratégicos, políticos y humanitarios. Quiere mostrarse como: Potencia responsable- como una alternativa al modelo de sanciones occidentales y defensora del derecho a la alimentación y la soberanía.

China ayuda a Cuba para evitar su colapso, ganar influencia política en el Caribe, proyectar poder global y asegurar aliados estratégicos frente a Estados Unidos.

jpm-am

