Willy Adames espera «ganar campeonatos» con Gigantes SF

Willy Adames

SAN FRANCISCO — Willy Adames no perdió tiempo en dejar algo en claro: quiere jugar los 162 partidos de los San Francisco Giants.

Por eso, cuando lo presentaron como su nuevo campocorto, Adames miró hacia su izquierda y gentilmente puso una mano sobre el hombro derecho del manager Bob Melvin, sonrió y dijo: «si me deja».

Puede que Melvin no necesite demasiado convencimiento, está encantado de tener de repente estabilidad en una posición que careció de continuidad este año en su primera temporada como capitán.

Willy Adames tiene 29 años. AP Photo/Jeff Chiu

Adames no dudó en ofrecerle también un vaticinio al nuevo jefe Buster Posey: planea ganar algunos campeonatos con los Gigantes, tal como lo hizo aquí el receptor convertido en ejecutivo.

Rodeado de sus padres y otros familiares y amigos, Adames fue presentado y recibido formalmente en Oracle Park después de firmar un contrato de siete años por 182 millones de dólares, el primer gran movimiento de Posey desde que se convirtió en presidente de Operaciones de Béisbol a fines de septiembre.

«No hay palabras para describir lo que siento ahora mismo de estar aquí en esta hermosa ciudad, estoy tan feliz de estar aquí», dijo Adames. «… Este es un sueño hecho realidad para mí. Estoy encantado de estar aquí, estoy muy emocionado. Ojalá podamos ganar algunos campeonatos como lo hiciste tú, y esa es una de las principales razones por las que estoy aquí».

Todos los que han conocido a Adames hasta ahora no pueden esperar a que se ponga a trabajar como un ejemplo tanto en el diamante como en la casa club.

«Es un conector único de personas», compartió Posey a partir de la descripción que Craig Counsell hizo del jugador de cuadro de 29 años de la República Dominicana. «Eso realmente me impactó porque creo que para ganar campeonatos hay que tener personalidades como Willy que sean capaces de identificarse con todos en el vestuario, y no solo con los jugadores. Escuché de varias personas que Willy trata a todos con el máximo respeto. Juega con energía, juega con alegría y sé que nuestros fanáticos estarán encantados de verlo competir a diario».

El acuerdo de Adames marca el contrato más cuantioso para San Francisco desde que Posey alcanzó un pacto de nueve años por $167 millones en 2013.

«No lo supe hasta que se hizo. Pensé ‘¡wow!'», dijo Adames.

Desde lejos, Adames observó el legado dejado por su héroe Derek Jeter que iba mucho más allá del diamante de béisbol.

Y eso es tan importante para Adames como jugar los 162 partidos, después de haber aparecido en 161 la temporada pasada para Milwaukee. Considera que parte de su papel es ayudar a los jugadores jóvenes a aprender «a ser profesionales» y liderar a un club que no ha llegado a los playoffs en los últimos tres años para ganar de la manera correcta.

«Para mí, eso es lo primero, lo primero es ser un gran ser humano. Tengo que agradecer a mis padres por eso, me criaron de la manera correcta, para tratar a todos por igual, no importa lo que estés haciendo», dijo Adames. «Creo que es algo de lo que estoy realmente orgulloso, simplemente ser el mismo tipo todos los días, ser amable, simplemente devolver el amor a la gente porque hay mucho odio y eso realmente no me gusta».

of-am