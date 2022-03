Will Smith pide disculpas a Chris Rock por la bofetada en los Oscar

El actor Will Smith (dcha.) abofetea al humorista Chris Rock durante la 94ª entrega de los Oscar AFP/ROBYN BECK

El actor Will Smith ha pedido este martes disculpas al humorista Chris Rock por darle una bofetada durante la gala de los Osca r de este domingo después de que este hiciese un chiste relacionado con su mujer. «Lamento profundamente mi comportamiento», ha asegurado en la red social de Instagram. Smith se levantó de su asiento y agredió a Rock por comparar a Jada Pinkett-Smith con la Teniente O’Neill por su problema de alopecia. «Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente», ha dicho al respecto, en un mensaje escrito en letras blancas sobre un fondo negro. «Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué», ha asegurado. Un comportamiento «inaceptable e inexcusable» El ganador del Oscar a mejor actor por la película El método Williams ha reconocido que su comportamiento durante la gala fue «inaceptable e inexcusable», ya que la violencia, en cualquiera de sus formas, «es venenosa y destructiva». Asimismo, Smith ha dicho estar «avergonzado» y ha pedido también disculpas a la Academia de Hollywood , a los productores de la gala, a los asistentes y a sus compañeros de elenco. «Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad», ha añadido. «Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso», se ha despedido en el comunicado. La Academia abrirá una investigación La Academia de Hollywood ha informado este lunesque condena la agresióny ha anunciado que abrirá una «investigación formal» contra el Smith en la que estudiará futuras «acciones» y «consecuencias». En su escrito, la institución ha incluido una copia de su código de conducta, que, entre otros aspectos, restringe «el contacto físico no solicitado» y exige que sus miembros se traten con respeto. La última actualización de esta normativa fue en 2017, en plena ola del movimiento #MeToo contra el acoso sexual. Los castigos que podrían imponerse a Smith van desde la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, a una reprimenda, o incluso la retirada del premio que ganó este domingo.