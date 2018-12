Wilfrido Vargas firma exclusivo contrato para proyecto “Merengue de Oro”

COLOMBIA.- “Merengue de Oro” es la plataforma musical en la que se montará “Los 50 años del Género Merengue en cabeza de Wilfrido Vargas”, un proyecto con el que el exitoso director de orquesta dominicano recorrerá el territorio colombiano tras la firma de un acuerdo con una de las empresas de mayor reputación de la nación suramericana.

Premium Colombia, empresa que preside el experimentado empresario artístico Álvaro Galeano, trabaja desde hace dos años en este ambicioso proyecto que pretende constituirse en el evento merenguero más importante de todos los tiempos.

La génesis, esencia y los cambios operados en el merengue desde su fundación hasta el día de hoy, es un proyecto que se lanzará en abril del 2019 en el prestigioso Centro de Convenciones Montevideo de Bogotá, con capacidad para 4 mil personas y donde serán invitados los más prominentes protagonistas del mundo del entretenimiento colombiano, así como empresarios y autoridades de las instituciones musicales y culturales del país.

Al estampar la firma del exclusivo contrato, el maestro Wilfrido Vargas dijo que “Merengue de Oro” constituye uno de los más atrevidos e importantes proyectos que se hayan podido poner en práctica para resaltar la música dominicana, por lo que ser la cabeza del mismo es motivo de celebración para él y todo si equipo de trabajo.

De su lado, Galeano resaltó que “Merengue de Oro”, “Los 50 años del Género Merengue en cabeza de Wilfrido Vargas”, no solo tocará todo lo referente a la música dominicana, a través del destacado músico y productor musical, sino que dentro del proyecto serán reconocidas orquestas satélites, hijas del Beduino Mayor.

“Yo me comprometo con este proyecto y lo pongo al servicio de Wilfrido, reconociendo la importancia y la trascendencia del género musical dominicano, por lo que dentro de la celebración serán homenajeados hijos musicales de Vargas como Altamira Banda Show, Las Chicas del Can, The New York Band, y otras”, reveló el destacado empresario colombiano.

Álvaro Galeano tiene 23 años en el negocio del entretenimiento, y en los últimos 10 ha presentado más de 1500 conciertos en Colombia y representado artistas de la talla de Maluma, Eddy Herrera, Sergio Vargas, The New York Band, Fanny Lu, Kinito Méndez, Magic Juan, Pipe Calderón, VIP y muchos más.

of-am