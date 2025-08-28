Wessin pide al Gobierno que rehabilite el Psiquiátrico Billini

Elías Wessin.

SANTO DOMINGO.- El diputado nacional y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) Elías Wessin, llamó al Gobierno a que rehabilite y modernice el Hospital Psiquiátrico Padre Billini, del Km 28 de la Carretera Duarte.

El legislador opositor aboga por una «psiquiatría comunitaria» que trata ambulatoriamente todos los casos psiquiátricos.

«De ahí los lamentables hechos de homicidios cometidos por personas con demencia, tanto el caso de Ensanche Naco como el último de la madre que envenenó a sus tres hijos», señaló.

También resaltó la gran cantidad de personas con demencia que deambulan por las calles poniendo en peligro a terceros y a ellos mismos.

an/am