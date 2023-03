Wessin: “El pueblo espera PRM enfrente corrupción en el Estado”

Elías Wessin Chávez

SANTO DOMINGO.- El Presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) Elías Wessin Chávez, declaró que el pueblo creó una expectativa con el triunfo del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de que iniciara un proceso contra la corrupción y la impunidad en las instituciones del sector público.

El también y diputado nacional entiende que los sometimientos y expedientes deben estar bien elaborados, bien sustanciados con pruebas y que los acusados son inocentes hasta que una sentencia definitiva e irrevocable diga lo contrario.

Chávez dijo que con los apresamientos de los ex funcionarios peledeístas involucrados el caso Calamar «se tomó su tiempo para sustanciar miles de páginas y documentos”, y eso el Ministerio Público no podía hacerlo de un día para otro, no lo puede hacer en tres, ni seis meses, eso se toma su tiempo.

an/am