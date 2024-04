Wesley Bryan continúa dominio en el Corales Puntacana de Golf

Wesley Bryan

PUNTA CANA, La Altagracia. – Wesley Bryan no cede terreno tras dos rondas jugadas en la 7ma. edición del Corales Puntacana Championship, y con score de 66 golpes en el segundo día de juego, aparece en el tope del tablero con score total de -15, seguido de cerca por su compatriota Justin Lower, quien se ubica un golpe detrás. Bryan se fue a los lockers con una tarjeta en la que aparecen cinco birdies, un eagle y dos bogeys, en un día en el que todo parecía funcionar para él.

“Jugué muy bien sobre el green. Terminé los últimos hoyos con eagle, birdie-birdie (-4 en tres hoyos, y me sentí muy bien con mi swing. Ahora a descansar y a prepararme para la tercera ronda”, dijo el líder del evento.

De su lado, Lower, quien ocupa el puesto 100 en los puntos para la FedEx Cup y que aparece en la posición 153 del ranking mundial, hizo también una ronda para el recuerdo de 64 golpes a ritmo de 10 birdies y 2 bogeys. “Los birdies del 17 (desde el bunker) y el del hoyo 1 fueron muy especiales pues previamente no había hecho tiros, y ellos me devolvieron la confianza. Se siente bien saber que vas a salir en el último grupo el sábado”, expresó el estadounidense.

Greyson Sigg aparece en solitario en el tercer puesto (-11), seguido de Charlie Hoffman, Bill Haas y Kevin Tway, quienes se ubican empatados en tercer puesto con -10. Cuatro jugadores (Alex Smalley, Henrik Norlander, Nico Echavarría, y Davis Thompson) marchan empatados con -9.

Dos de los Reyes de Corales (Chad Ramey, -6, puesto 25 y Joel Dahmen, -5, puesto 37), verán acción el fin de semana. De los 8 latinos en acción, 3 de ellos pasaron el corte: Nico Echavarría (-9, 7mo), Rafa campos (-8, 12avo.), y Jonathan Vegas (-6, 25to). Raúl Pereda no paso al fin de semana.

El día sábado, tercera ronda del torneo, es vital para las aspiraciones de ceñirse la corona el domingo en la tarde.

Dominicanos fuera del corte

En el torneo accionaban cuatro criollos, Hiram Silfa, Julio Santos, Julio Santos y Willy Pumarol. Desafortunadamente, ninguno logró pasar el corte que fue de -3, siendo la figura más destacada la de Guerra, quien hizo rondas de 72 y 71 para terminar -1. Por los criollos, detrás de Guerra quedaron Julio Santos (+4), Willy Pumarol (+5), e Hiram Silfa (+8).

