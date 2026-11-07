Wellington fortalece proyecto presidencial en Puerto Plata

PUERTO PLATA.– El proyecto presidencial WAP28, que promueve las aspiraciones de Wellington Arnaud, avanza en la organización de su estructura política en Puerto Plata, con miras a la convención interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM) prevista para octubre de 2027.

Como parte de ese proceso, dirigentes de distintos municipios y distritos municipales participaron en un encuentro de trabajo coordinado por Rosa Santos, para planificar acciones de crecimiento y respaldar la reapertura de los programas «Verifícate» y «Cedulación».

Santos, coordinadora provincial de Santiago y enlace con Puerto Plata y Espaillat, destacó los avances organizativos y llamó a completar las estructuras territoriales para fortalecer la propuesta de cara a la contienda interna.

Durante la jornada, Marcos Rodríguez, coordinador nacional electoral de WAP28, explicó el alcance de ambos programas y su importancia para la convención de 2027 y las elecciones generales de 2028.

Por su parte, Romny Salvador, coordinador provincial, presentó un informe sobre el trabajo político, los niveles de organización y las tareas pendientes en la demarcación.

En la actividad participaron alcaldes, regidores y dirigentes de diferentes localidades, entre ellos Isa Brito, Fabio Marte, Roely Tomás, Freddy Cruz y Tony Peña, así como representantes de los sectores femenino, magisterial y organizativo del partido.

El encuentro forma parte de las acciones nacionales de expansión de WAP28 para sumar respaldo a las aspiraciones presidenciales de Arnaud.

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