Wellington fortalece proyecto presidencial en Puerto Plata

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PUERTO PLATA.– El proyecto presidencial WAP28, que promueve las aspiraciones de Wellington Arnaud, avanza en la organización de su estructura política en Puerto Plata, con miras a la convención interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM) prevista para octubre de 2027.

Como parte de ese proceso, dirigentes de distintos municipios y distritos municipales participaron en un encuentro de trabajo coordinado por Rosa Santos, para planificar acciones de crecimiento y respaldar la reapertura de los programas «Verifícate» y «Cedulación».

Santos, coordinadora provincial de Santiago y enlace con Puerto Plata y Espaillat, destacó los avances organizativos y llamó a completar las estructuras territoriales para fortalecer la propuesta de cara a la contienda interna.

Durante la jornada, Marcos Rodríguez, coordinador nacional electoral de WAP28, explicó el alcance de ambos programas y su importancia para la convención de 2027 y las elecciones generales de 2028.

Por su parte, Romny Salvador, coordinador provincial, presentó un informe sobre el trabajo político, los niveles de organización y las tareas pendientes en la demarcación.

En la actividad participaron alcaldes, regidores y dirigentes de diferentes localidades, entre ellos Isa Brito, Fabio Marte, Roely Tomás, Freddy Cruz y Tony Peña, así como representantes de los sectores femenino, magisterial y organizativo del partido.

El encuentro forma parte de las acciones nacionales de expansión de WAP28 para sumar respaldo a las aspiraciones presidenciales de Arnaud.

 

dh/am

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