Welington Canela triunfa en Copa Ciclística Cero de Oro

SANTO DOMINGO.- El pedalista dominicano Welington Canela, representante del Aero Cycling Team, triunfó en la máxima categoría de la XXXII Copa Ciclística Cero de Oro corrida en el parque Mirador del Sur de esta capital.

El miembro de la selección nacional realizó su recorrido en 01:54:32 horas y fue secundado por su compañero de equipo Anthony Rodríguez y Ramón Adames del Drink Team.

Por su parte, Jesús Marte ganó en la sub 23, Gregory Quezada ocupó el segundo puesto y Emmanuel Sepúlveda el tercero, mientras en la categoría juvenil Frankel Rodríguez del Inteja se llevó la victoria seguido de Emilio Gómez y Cristopher Paulino.

Asimismo, en la categoría elite femenina Juana Fernández, de Arcoiris, se llevó el triunfo y dejó para el segundo lugar a Keila De Jesús y en el tercero se ubicó Madelín Canela. En la juvenil entre las féminas el primer lugar fue para Yiranda Ventura.

En otras categorías, Edwin Fernández de ACT se alzó con los principales honores en la Master A, ocupando Lisandro Mejía el segundo puesto y Alcides Mejía cerró en tercero. Además, en la Master B triunfó José Frank Rodríguez, de Inteja, siendo el segundo peldaño para Obed Cabrera y Leonel García concluyó en tercero.

Finalmente, en la master C el título fue a las manos de Ramón Adames, de Driink To Go, escoltados por Ramón Corniel, de la Escuelota y Lorenzo Faña.

La Copa continuará mañana con un circuito de ruta que comprenderá unos 100 kilómetros.

