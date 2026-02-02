Vuelve amenazar con ataque a Irán si no hay acuerdo nuclear

El republicano dio estas declaraciones en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) al ser preguntado por la prensa sobre las palabras del líder supremo iraní, Alí Jameneí, quien advirtió que un ataque estadounidense desencadenaría una guerra regional.
«Tenemos los barcos más grandes y poderosos del mundo allí, muy cerca, en un par de días, y con suerte llegaremos a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, entonces descubriremos si tenía razón o no», declaró a Trump.
ROMPIERON NEGOCIACIONES
Estados Unidos e Irán mantuvieron el año pasado negociaciones para un acuerdo, pero se rompieron cuando Trump ordenó en junio el bombardeo de tres instalaciones nucleares iraníes.
La tensión entre ambos países volvió a elevarse en enero por la represión del Gobierno iraní contra las protestas desatadas en varios puntos del país, donde han muertos miles de manifestantes, según grupos de derechos humanos.
Trump instó semanas atrás a los manifestantes a continuar con las protestas y aseguró que la ayuda estadounidense estaba «en camino».
Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores de misiles guiados, acompañados de miles de soldados adicionales, cerca de las aguas iraníes en el golfo Pérsico.
