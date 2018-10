Un vuelo fletado por Maduro retorna 90 venezolanos a su país desde R.Dominicana

Santo Domingo, 6 oct.- Un vuelo fletado por el Gobierno de Nicolás Maduro despegó esta tarde desde el aeropuerto de Las Américas de Santo Domingo hacia Caracas, llevando a bordo a 90 venezolanos que emigraron a República Dominicana y que se han acogido voluntariamente al plan “Vuelta a la Patria”.

El embajador de Venezuela en esta nación, Alí de Jesús Uzcátegui, estuvo conversando con sus compatriotas en la sede diplomática en Santo Domingo, donde fueron convocados los viajeros esta mañana para hacer un registro de estos 90 pasajeros, los primeros que retornan a su país desde República Dominicana como parte de la iniciativa.

Una de ellas es Keila Palacios, madre de tres niños, que ha permanecido durante dos años y medio en suelo dominicano tras salir de Venezuela, según explicó en declaraciones a Efe en la terminal aeroportuaria.

“Regreso porque es súper difícil vivir aquí con tres niños, los servicios son muy caros y no se puede tener una estabilidad real”, y aunque sus hijos han estado escolarizados, “ya no pudimos inscribirlos (en un colegio) porque no tienen papeles”.

Además, tendrían que pasar por un proceso de convalidación de sus estudios y “para evitar ese problema yo prefiero regresar a mi país por la educación de mis hijos”, aunque su esposo permanecerá en la República Dominicana hasta diciembre para resolver algunos asuntos, relató mientras esperaba para facturar.

Aunque no hay un perfil definido, en el vuelo de Avianca que despegó a las 14.30 hora local (18.30 GMT) viajan, principalmente, grupos familiares que abandonan el país caribeño por no haber visto cumplidas sus expectativas aquí, principalmente por motivos económicos, señalaron a Efe fuentes de la embajada venezolana.

Está previsto que otro grupo de ciudadanos abandone suelo dominicano en un nuevo vuelo que saldrá en las próximas semanas, una vez se completen las plazas disponibles en el avión, como parte de la iniciativa puesta en marcha por el Gobierno del país, indicaron las fuentes.

Asimismo, destacaron el apoyo recibido por parte de las autoridades del país para facilitar el proceso de retorno a los ciudadanos venezolanos, que en República Dominicana suman aproximadamente 30.000, según datos de entidades locales.

Los venezolanos pueden viajar a la República Dominicana sin necesidad de visado y, generalmente, se les otorga un permiso de estadía de dos meses, pero los propios datos oficiales dan cuenta de que cada vez es mayor el número de ellos no admitidos a su llegada a los aeropuertos locales.

Los venezolanos en territorio dominicano pasaron de 3.434 en 2012 a 25.872 en 2017, de acuerdo con cifras oficiales, pero datos de representantes de la mesa coordinadora de la diáspora venezolana en el país calculan que ya suman 30.000, la mayoría con estatus migratorio irregular.

Según datos de la ONU, 2,3 millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país ante la crisis sociopolítica y económica que atraviesa la nación suramericana, y que se expresa en escasez e hiperinflación. EFE