Voluntariado juvenil: motor de cambio político

Por DAHIANA MENDEZ

La política dominicana atraviesa un momento decisivo: la ciudadanía demanda transparencia, cercanía y soluciones concretas a los problemas cotidianos. En este contexto, emerge un actor clave que pocas veces recibe atención: la juventud organizada a través del voluntariado.

Más del 34 % de la población dominicana es joven (ONE, 2023), y seis de cada diez están dispuestos a involucrarse en causas sociales y ambientales (PNUD, 2024). Esta no es solo solidaridad: es una fuerza ciudadana que puede incidir en la agenda nacional y en procesos electorales.

El voluntariado funciona como escuela de democracia y liderazgo. Los jóvenes aprenden a organizarse, negociar y liderar, habilidades que fortalecen su participación política y su capacidad de exigir rendición de cuentas. La experiencia adquirida en proyectos comunitarios, ambientales o de género se traduce directamente en ciudadanía activa y votantes más conscientes.

La situación económica refuerza esta dinámica: la tasa de desempleo juvenil supera el 17 % (Banco Central, 2024), casi el doble de la media nacional. Este contexto genera frustración, pero también impulsa a los jóvenes a canalizar su energía en el activismo social. Muchos movimientos ciudadanos recientes nacieron de voluntarios que transformaron su compromiso social en acción política concreta.

El género es otro factor crucial. Las jóvenes dominicanas lideran la mayoría de proyectos de voluntariado, especialmente en áreas sociales y educativas, pero siguen subrepresentadas en espacios de decisión formal (ONU Mujeres, 2024). Ignorar este liderazgo significa desaprovechar una de las fuerzas más activas y transformadoras del país.

Además, la participación juvenil en temas ambientales, como la transición energética y la gestión del agua, se ha convertido en un nuevo eje de acción política. Los jóvenes que promueven proyectos sostenibles no solo “ayudan”: están construyendo ciudadanía y proponiendo un modelo de desarrollo más justo y responsable.

El voluntariado juvenil es hoy la semilla de la próxima generación de liderazgos políticos en República Dominicana. Reconocerlo como un poder ciudadano estratégico no es opcional: es fundamental para fortalecer la democracia, mejorar la gobernabilidad y conectar a la política con las demandas reales de la población.

La pregunta es si la clase política está lista para escuchar o si seguirá subestimando la fuerza más numerosa, diversa y transformadora que tiene el país: la juventud organizada.

