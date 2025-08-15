Voluntariado Banreservas otorga 84 becas universitarias

El acto de entrega de las becas

SANTO DOMINGO. – El Voluntariado Banreservas entregó 84 becas universitarias a bachilleres sobresalientes de escuelas públicas, en la tercera edición del programa Reservas del Futuro.

Hasta ahora son 249 los alumnos beneficiados por este plan que permite a los seleccionados el acceso a estudios superiores en distintas instituciones del país.

La presidenta del Voluntariado, Noelia García de Pereyra, reconoció en la ceremonia de protocolo el esfuerzo de quienes aplicaron para el empleo de esa herramienta de transformación y empoderamiento dirigida a jóvenes de escasos recursos.

RESERVAS DEL FUTURO

¨Reservas del Futuro¨ nació del compromiso del Banco de lograr objetivos de desarrollo sostenible mediante la promoción del acceso justo a la educación de calidad¨, indicó.

García de Pereyra motivó a los nuevos universitarios al estudio con disciplina hasta convertirse en profesionales íntegros, enfocados en la construcción del futuro del país.

Asimismo, el presidente ejecutivo de Banreservas, Samuel Pereyra, refirió que el impacto de este plan en el futuro del país será grande e importante.

Señaló que beneficiará a los becarios y sus familias y a toda la sociedad, la que contará con profesionales rectos, exitosos y bien capacitados al servicio de la nación.

MÁS DE 200 BACHILLERES

Con esta edición de Reservas del Futuro suman 249 los bachilleres destacados que acceden a altas casas de estudios, privadas y públicas, con una cobertura del 100 % de la matrícula.

Este año, los jóvenes (60 % mujeres y 40 % hombres) provienen del este, norte y del sur del territorio nacional.

Además del pago de los estudios, el programa incluye la entrega de laptops, mochilas y certificados de cursos de inglés y habilidades blandas, entregados al finalizar el evento.

