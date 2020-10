Vladimir Putin y el veneno como método de «persuasión»

EL AUTOR es escritor. Reside en Nueva York

Prefacio

El refrán es un término cuyo origen estimológico nos conduce a la lengua francesa y al vocablo «refrain». Se constituye en una sentencia breve cuyo uso es compartido por una comunidad, que estimula a la reflexión, trasmite una enseñanza o nos sirve como ejemplo.

En la jerga cubana hay un viejo refrán que reza: «Perro huevero aunque le quemen el hocico, huevero se queda». El mensaje que esta expresión popular encierra, es que hay personas que se mantienen con un mismo comportamiento aún cuando no les de buen resultado, no oyendo los buenos consejos, y haciendo las cosas a su manera, una y otra vez.

Este es el caso del personaje al cual me quiero referir en esta modesta opinión de hoy, y cuyo nombre corresponde a Vladimir Vladimirovich Putin Putina, actual presidente de la Federación Rusa y quien, al igual que todos los líderes con pensamientos izquierdistas, aspiran a ser sempiternos en el cargo número uno de un país al «entender» ellos que son los únicos y los «llamados a salvar a la nación» y conducirla a puerto seguro.

Sinopsis de Vladimir Putin

Nació en el 1952 en la ciudad de Leningrado en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hoy conocida como San Petesburgo. Es un líder político y se licenció en derecho en la Universidad de Leningrado. Su bautizo en funciones en el Estado soviético comenzó en 1975 como agente del Comité de Seguridad del Estado (KGB)) alcanzando el grado de teniente coronel y llegando a trabajar largo tiempo en Alemania.

Vladimir Putin se ha caracterizado por ser muy discreto en su vida pública y privada y casi no concede entrevista, algo entendibe por su antigua actividad de espía de la KGB, en donde la privacidad, pasar desapercibido y no hacerse notorio son cualidades propias de esa labor. Después de la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de la URSS, Putin entró a la política municipal de Leningrado y corrió el camino hacia la consagración en la misma de la mano de dos personajes muy conocidos y vinculados a la cosa pública: Anatoli Sobchak a la sazón alcalde de Leningrado y Anatoli Schubais el hombre responsable de la economía rusa de entonces.

Luego de esto, se trasladó a Moscú y allí sirvió al gobierno de Boris Nicoláyevich Yeltsin, ocupando distintas posiciones al extremo de pertener al círculo íntimo de Yeltsin conocido como «La Familia» y llegar a ser en julio 1998, director del Servicio Federal de Seguridad (SFG) que vino a ser la heredera de la KGB como policía política del Estado ruso. Putin fue un leal y abnegado servidor del presidente Boris Yeltsin del cual se ganó su absoluta confianza.

El 31 de diciembre 1999, Boris Yeltsin, el hombre que desmanteló el Estado comunista pero que posteriormente por sus acciones inadecuadas y de espalda a la sociedad, cayó en una impopularidad ante el pueblo ruso, le dio a los hijos de Pedro El Grande un regalo de Año Nuevo: su renuncia como presidente y el nombramiento como primer ministro (presidente del gobierno) a Vladimir Vladimirovich Putin Putina. El resto ya es una historia que todos conocemos.

La «persuasión» al estilo socialista

Se entiende como persuasión el manejo de las palabras e ideas para estimular a que una persona cumpla una determinada acción en un momento específico. La palabra es latina y arribó a nuestra lengua como persuasión y se deriva de un cultismo, que es el verbo «persuadere» el cual está conformado por dos elementos: el prefijo «per» que significa completamente y el verbo «suadere» que es sinónimo de aconsejar.

Lo contrario a la persuasión es la imposición o la coacción. En la primera se trata de sugerir cosas y en la segunda, se logran a través de la fuerza, que es la manera favorita en que los líderes y los regímenes totalitarios izquerdistas están acostumbrados a obtenerlas de aquellos que, en ciertas formas no comulgan con sus ideas. Para lograr esta «persuasión» a que se acostumbra en las dictaduras socialistas, se llega a la tortura, el control mental, el lavado de cerebro, al hambre y, en la mayoría de los casos al asesinato.

Esto ni es nuevo y en lo personal no me asombra ya que, si hay algo que ha caracterizado a lo largo de la historia reciente a los gobiernos totalitarios y fascistas, son los crímenes, las torturas, las vejaciones, las violaciones a los derechos humanos, el encarcelamiento puro y simple de ciudadanos, opositores y en tratar a sus gobernados como simples títeres o marionetas del poder y con el «derecho» de disponer de sus vidas.

Fidel Castro Ruz en Cuba prefirió los famosos «peredones de fusilamientos»; Mao Tse Tung, Joseph Stalin, Pol Pot y Nicolae Ceaucescu, mataron a millones de sus gobernados al movilizarlo al campo y a realizar trabajo forzados, muriendo la gran mayoría de ellos de inanición por la falta de alimentos y también por ejecuciones sumarias. Este último dictador comunista de Rumanía, Nicolae Ceaucescu y cuya esposa Elena era la vicepresidenta de la nación en 1982 se le ocurrió pagar la deuda externa y ello conllevó a cada rumano a comer por día 300 gramos de pan y cinco huevos al mes, provocando una hambruna entre los rumanos.

Después que la ira de pueblo de Rumanía no se pudo contener, ambos fueron fusilados en una plaza y se abrió las puertas del majestuoso palacio en donde vivian y posterior a ello, se pudo verificar su inmensa fortuna acumulada. Siempre que yo veo la pareja de José Daniel Ortega Saavedra y Rosario María Murillo Zambrana de Nicaragua, me viene a la memoria la de Nicolae y Elena Ceaucescu de Rumanía, la dupla marital más atroz, corrupta y criminal que conoció Europa.

Las diabluras de Putin

Estamos viviendo ya otra época y, por consiguiente, todo en la vida se va innovando y cambian las tácticas aunque los objetivos sean los mismos. Por consiguiente y, si tomamos en cuenta el pasado militar, de espía y de haber nacido y crecido bajo la órbita socialista de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, (URSS), Vladimir Putin no iba a ser la excepción a las reglas.

En consecuencia con lo anterior, sin rubor alguno, sin exagerar y partiendo de los hechos acontecidos, podemos sostener que Vladimir Putin, el flamante presidente de la Federación Rusa, utiliza el envenenamiento como método de «persuasión» en contra de sus adversarios políticos que, de una u otra forma, pongan en riesgo su permanencia en el poder. Veamos los hechos acaecidos que me inducen a tal afirmación.

1.- a) En marzo 2018, Sergei Skripal ex doble agente ruso y su hija Yulia Skripal, aparecieron moribundos en el banco de la plaza Salisbury en Reino Unidos. Fueron envenenados con un agente nervioso ruso llamado «novichok». Ambos pudieron sobrevivir tras convalecencia.

2.- b) En septiembre 2018, Pyotr Verzilov, activista del grupo Pussy Riot que no le agrada para nada a Putin, fue envenenado con un bloqueador de neurotransmisores que lo dejó en estado muy crítico aunque salió airoso.

3.- c) El activista, periodista y férreo opositor de Putin, Vladimir Kara-Murza, fue envenenado dos veces, por sus denuncias en contra del gobierno y figuras del oficialismo. Por suerte, sobrevivió ambos ataques y en el último fue hospitalizado en los Estados Unidos.

4.- d) En noviembre 1 del 2006, en la ciudad de Londres, sucedió el caso más conocido cuando al tomarse un té, el ex coronel de la KGB Alexander Litvinenko un opositor a Putin, fue envenenado con isótopo polonio 210. Falleció ese mismo mes y creó una crisis diplomática entre Londres y Moscú porque Rusia se negó a extraditar al sospechoso Andrei Lugovoi.

5.- e) En el 2004, la periodista y crítica de Putin Anna Politkovskaya fue envenenada al tomar un té pero sobrevivió, aunque no corrió con la misma suerte en el 2006 con los disparos recibidos afuera de su casa en Moscú.

6.- d) Otro caso famoso ocurrió en el 2004 en la campaña presidencial de Ucrania, cuando Víctor Yuschenko fue envenenado con dioxina TCDD. Sobrevivió, salió electo presidente pero, su rostro quedó muy marcado y el tracto digestivo afectado.

La lista de los crímenes, abusos, atropellos y diabluras de Vladimir Putin es larga, abominable y cuesta mucho pensar que todo estos hechos son fortuitos y no obedecen a las manos siniestra de un líder político que estuvo sumergido en las redes de una de las agencias más tenebrosa de la época de la Guerra Fría como lo era la «KGB» rusa. Ni qué decir de la insensatez y de una conducta abominable y criminal, catalogada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un crimen de lesa humanidad, el bombardeo de la aviación rusa en Siria a un hospital infantil como el sucedido el 6 de noviembre 2019 en Maarat-al Numan, en Idlib. (Ver link): https://www.aa.com.tr/es/pg/galer%C3%ADa-im%C3%A1genes/hospital-de-ni%C3%B1os-en-idlib-siria-es-destruido-por-bombardeos

De estas atrocidades cometidas por el presidente ruso, ni este servidor ni los amables lectores, leerán un artículo condenando estos hechos escrito por Miguel Espaillat Grullón, un socialista sumergido en las extrañas y fauces del «malvado imperio» desde hace 40 años, ni tampoco del mayor lumpen que ha parido la República Dominicana como lo es Narciso Isa Conde, ni menos del sociólogo Pancracio Melvin Alexander Mañón Rossi, que vive muy pendiente a lo que hace el glorioso Estado de Israel en su legítima defensa cuando es atacado por sus enemigos.

Posdata

En esta semana mientras escribía este artículo, se trató de hackear mi correo y no fue posible por mis antivirus que lo detectaron, me advirtieron y además, me dieron el IP del ordenador que se usó y el país desde el cual se hizo, que en este caso fue de Venezuela.

Muchos de mis artículos publicados en ALMOMENTO.NET, han sido reproducidos por otros medios en Bolivia, Venezuela, Ecuador, New York y por el exilio cubano en Miami. Al parecer, para algunos o algún socialista mis opiniones no han sido de su agrado y se motivó para hacer eso.

Les digo que eso no me amedrenta ni mucho menos impedirá que siga con esta humilde labor ya que, tengo como norte dentro del debate de las ideas políticas, asumir las palabras del filósofo y político británico Edmund Burque cuando manifestó:

«Para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada»

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.