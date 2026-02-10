Vladimir Guerrero Jr. presume mejora física en temporada baja

SANTO DOMINGO.- Si alguien cree que hemos visto lo mejor de Vladimir Guerrero Jr. en las Grandes Ligas, es muy probable que esté equivocado. El primera base de los Toronto Blue Jays, actuales campeones de la Liga Americana, se ha mantenido entrenando fuertemente durante la temporada baja con miras a su primera aparición en un Clásico Mundial de Béisbol, así como en preparación para la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Vladimir Guerrero Jr. se prepara para la temporada 2026. ESPN Digital

A los fines, y de acuerdo con lo que se puede apreciar en un par de imágenes compartidas por el propio pelotero a través de su cuenta en la red social Instagram, Guerrero Jr. ha estado fuertemente comprometido con su entrenamiento físico. En dos imágenes compartidas este lunes, se ve un antes y un después del dominicano con la frase “7 semanas en el laboratorio”, haciendo referencia al tiempo que ha estado entrenando en la temporada baja.

En dichas imágenes se aprecia una reducción de peso considerable, así como un aumento de la masa muscular, lo cual puede ser de mucho provecho para el inicialista, quien viene de una temporada en la que, a pesar de tener buenos números generales a nivel ofensivo, vio una reducción importante en cuanto a su poder, despachando tan solo 23 jonrones, su menor cantidad en una temporada completa como titular desde su año de debut en 2019 (sin contar la campaña reducida por COVID).

Sin embargo, Guerrero Jr. guardó lo mejor de sí para la postemporada, donde despachó 8 vuelacercas en 18 juegos y remolcó 15 carreras, mientras se llevó los honores de MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Un Vladimir Guerrero Jr. que llegue todavía en mejor condición física que en 2025 solamente puede significar problemas para los lanzadores contrarios, especialmente aquellos que está a punto de enfrentar en el Clásico Mundial de Béisbol.

