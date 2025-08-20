Vladimir Guerrero Jr. fuera de acción por una distención

Vladimir Guerrero Jr.

PITTSBURGH. — Una resonancia magnética realizada al primera base de Toronto Vladimir Guerrero Jr. en su isquiotibial izquierdo por una distensión no mostró mayor daño, aunque el dominicano fue excluido de la alineación el martes por la noche para el juego de los Azulejos en Pittsburgh.

El manager de Toronto John Schneider, dijo que quería ser cauteloso con Guerrero y que el pelotero cinco veces elegido al Juego de Estrellas podría regresar el miércoles por la tarde para el final de la serie de tres duelos.

Guerrero dejó en la quinta entrada el encuentro del lunes, una derrota por 5-2 ante los Piratas, debido al tirón en el isquiotibial después de un par de jugadas defensivas sobresalientes.

El quisqueyano hizo el split dos veces en primera base para atrapar lanzamientos de sus compañeros. En la última de esas jugadas recogió estupendamente un largo tiro del campocorto Bo Bichette para retirar a Jared Triolo y terminar la tercera entrada.

Guerrero regresó a jugar en el campo en la cuarta antes de ser reemplazado por Ty France cuando llegó su turno en el orden al bate en la parte alta de la quinta.

France comenzó en primera base el martes. «Estamos tratando de ser lo más cuidadosos posible con él y me alegra que lo sacáramos de allí cuando lo hicimos», dijo Schneider sobre Guerrero. «Creo que él se sintió un poco más tranquilo, al igual que nosotros, con los resultados (de la resonancia magnética). No podemos permitirnos perderlo por un período prolongado». Guerrero está bateando para .298 con 21 jonrones y 69 carreras impulsadas en 124 juegos esta temporada. Los Azulejos firmaron al jugador de 26 años con una extensión de contrato de 14 temporadas y 500 millones de dólares a principios de este año. Toronto comenzó el martes con un récord de 73-53, el mejor en la Liga Americana. Estaba cinco juegos por delante de los Yankees de Nueva York y Boston en el Este del Joven Circuito. of-am