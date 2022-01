Vistazo al primer año completo del gobierno

El autor es escritor. Reside en Nueva York

En este primer año calendario recién pasado (enero/diciembre 2021) es cuando se puede apreciar mejor la efectividad del gobierno del Cambio. Porque es el primero en que el presupuesto presentado y ejecutado ha sido de la responsabilidad absoluta del presidente Luis Abinader. Aunque, hay que admitir, quedaron algunos remanentes de compromisos y gastos correspondientes a la antigua administración.

Por eso es importante que pasemos balance, “fríamente y sin excusas atenuantes” a las ejecutorias gubernamentales de estos doce meses pasados. Hay que hurgar en los archivos conjuntos de Tesorería, Contraloría y la Dirección de Presupuesto para poder determinar qué tan efectivo ha resultado aquello de “no sólo reducir el gasto público sino también, mejorar su calidad” que con tanta vehemencia proclama el Presidente.

Yo sé que esta tarea puede resultar extenuante y rebasar los límites e intenciones de un simple artículo de información estadística por lo que, me concretaré a señalar sólo diez áreas de responsabilidad y ejecutoria estatal, para airear lo que en ellas “se ha hecho o dejado de hacer” y la forma como ha impactado la vida de los dominicanos, al margen de si votaron a favor o en contra del gobierno de Luis Abinader. Veamos:

Manejo de la crisis del Covid

Esta es la mas grande dificultad heredada de este decimonoveno año del siglo XXI, tan diferente a su “tío” el decimonónico siglo XIX, considerado por muchos como el período de los mayores descubrimientos e invenciones de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Las estadísticas nos dicen que hemos manejado el Covid con presteza y visión, aunque es muy cierto que tuvimos que corregir algunas distorsiones administrativas de las antiguas autoridades y de las actuales también.

Lo mas importante, se han reconocido con justeza las actuaciones de los funcionarios salientes en el manejo de la crisis; lo que nunca podremos asegurar es de que ellos tuvieran la intención de corregir los conatos de corrupción evidenciados -como lo han hecho las actuales autoridades- porque en 20 años gobernando, jamás se interesaron por hacerle justicia a los suyos.

Persecución de la Corrupción y la Impunidad

Aun y cuando no tenemos resultados definitivos todavía, pues los procesos apenas han empezado, y mas allá de qué tan “independiente” sea el Ministerio Público en realidad, la población entiende que se está recuperando la confianza en la justicia y espera que, ciertamente, haya luz al final del túnel.

La población siente que, en estos momentos, todo el que trabaja o hace negocios con en el Gobierno, sabe que puede caer preso si comete alguna fechoría, y eso tiene un valor incalculable en la definición de la mística del servidor público del futuro. El adecentamiento de la justicia y la modernización de la estructura judicial pudiera resultar el mayor logro de la administración del presidente Abinader, pero hay otros.

Transparencia y Rendición de Cuentas

Las relaciones del Gobierno con los gobernados han de ser siempre diáfanas y de espíritu igualitario para todos. En esta administración ya no hay cabida para esos odiosos privilegios y concesiones fuera de la ley que disfrutaban los familiares, amigos y correligionarios del partido en el poder. Y si los hubiera, la formal denuncia abriría una investigación que llegará hasta las últimas consecuencias.

Corren otros tiempos, los tiempos del Cambio; y la sociedad demanda del gobierno la mas absoluta claridad en todas los negocios públicos. Es por ello que la Rendición de Cuentas no puede ser un simple enunciado del discurso electoral de los candidatos, como ha sido hasta el momento

Continuidad de las responsabilidades del Estado

Es evidente que en este renglón se ha corregido una vieja y recurrente debilidad de que ha adolecido nuestra democracia. Los gobiernos -unos y otros indistintamente- han abandonado los proyectos iniciados por los anteriores, aun siendo del mismo partido, ocasionando pérdidas gigantescas al erario nacional. Esta administración, no sólo ha dado seguimiento a esas iniciativas de su predecesor sino, que ha reconocido de forma pública ante la ciudadanía, la importancia de tales obras y proyectos ajenos.

Contacto permanente con la gente, haciendo un gobierno para todos

Esta característica de Luis Abinader ha venido a corregir uno de los entuertos mas singulares de la Presidencia. Por un lado, ha respondido con celeridad cualquier yerro, omisión, desacato, abuso, dolo, vicio, cohecho o falta de ética de los suyos y de los otros, demostrando que su gobierno no es solamente para su partido sino, para todos los dominicanos, no importa su posición política o sociaL.

Turismo, Empleos y Estabilidad Cambiaria

Recuperar a la mayor brevedad las actividades turísticas del país y con ello los puestos de trabajo formales, es uno de los principales objetivos de este gobierno y parece tal que lo ha podido lograr; esperamos que se concreticen estos logros y volvamos a los niveles de actividad económica previos a la aparición del Covid.

No hay dudas de que la política para el manejo de la macroeconomía por parte de las autoridades del Banco Central ha jugado un papel de primer orden en la vuelta del país al ritmo de crecimiento que teníamos en el año de 2019. Reconocer la eficiente labor de su gobernador, es algo que no podemos pasar por alto y felicitar al Presidente por el acierto de mantenerlo en el cargo, tampoco puede ser ignorado.

Extensión de los beneficios durante la pandemia y las navidades

Hacer llegar la mano solidaria del Estado dominicano hasta los más afectados durante esta calamidad mundial, era lo que esperaba el pueblo; y así se hizo. La función básica del Estado es garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos, tanto en lo material y en lo espiritual en las épocas de dolor, como en los momentos de celebración y solaz.

Desarrollo de la Infraestructura Nacional

El Crecimiento Económico que tanto se cacarea en estos tiempos, es la piedra angular para el Desarrollo Nacional y éste a su vez es el sostén del Estado de Bienestar a que apostamos desde febrero de 1844. De modo que los esfuerzos de Luis Abinader para impulsar los grandes proyectos regionales, digamos, presa de Monte Grande, puerto de Manzanillo, avenidas de circunvalación, extensión del tren hasta nuevos vecindarios y ciudades, empuje de la Región Sur y la provincia Pedernales, junto a cientos de planes que están en carpeta, constituyen la mejor respuesta a las demandas de la población.

Atención directa a la frontera

Es la demanda silente mas significativa del pueblo dominicano en materia de asuntos migratorios. Nosotros no somos anti-haitianos, como reza el discurso de los agentes de la ultraderecha xenofóbica, y tampoco pro-haitianos; somos dominicanos, que es una categoría histórica desde hace casi tres siglos. Claro, queremos una relación de respeto y reciprocidad con nuestros vecinos, no una invasión silente y descarada, tal y como han promovido los gobiernos anteriores y ciertos sectores empresariales que procuran “haitianizar” el salario nacional para su beneficio particular.

Una mirada hacia el Exterior

La comunidad residente fuera del país siente que el Estado tiene una gran deuda social con nosotros; y no se trata de hacernos concesiones extraordinarias, ni de ocupar todos los puestos de trabajo disponibles en las oficinas consulares y embajadas, tampoco se pretende la ampliación de las facilidades aduanales, a fin de beneficiar a unos cuantos que hacen negocios o que se van de retirada al país.

Lo que queremos en realidad es, ver un Estado mas involucrado con el diario vivir de los ciudadanos que residimos fuera, ayudándonos para lograr la inserción de nuestros muchachos en esta sociedad y la superación de las debilidades con las que llegamos, convirtiéndonos en ciudadanos de pleno derecho y oportunidades; y por tanto, con mas capacidad de invertir en el futuro de República Dominicana.

¡Vivimos, seguiremos disparando!

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.