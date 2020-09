Viejos y nuevos funcionarios: realidades de la política

Como acontece siempre con los cambios gubernamentales, desde el pasado 16 de agosto, algunos de los nuevos altos y hasta medianos funcionarios designados por el jefe de Estado muestran otro comportamiento: con frecuencia se distancian de los vecinos y amigos, sus saludos se encarecen, comienzan a organizar mudanzas con miras a residencias más confortables, bloquean o cambian sus números de celulares, su sensibilidad comienza a elevarse por las nubes y peligran sus relaciones con las compañeras sentimentales.

Luego de fumigar, lavar, planchar y abotonarse el traje oficial de un difunto, comprado en un mercado de pulgas, la humildad de los flamantes burócratas se esfuma y hacen presencia las ínfulas de poder, en la joroba de la arrogancia, el engreimiento rebosante de insano orgullo y la presunción matizada de la más pura vanidad.

Ya rodeados de guardaespaldas, la inmensidad sin la más mínima justificación, exhiben un nuevo vocabulario y emplean verbos más fluidos, con gestos pomposos. En unos años retornarán tranquilos a sus asientos, muy simpáticos y locuaces, la mayoría con los mismos bienes, y unos cuantos, enriquecidos ilícitamente, después de múltiples maniobras, malos arreglos y burlas.

Ahora mismito, la incertidumbre jinetea, con el sombrero inclinado como un vaquero, por las aceras planetarias y el traspatio dominicano, que se hace intensa a propósito del traspaso de mando presidencial, hace ya casi un mes.

Y, en ese vaivén, los temores angustian y los oficios que se lengüetean en oficinas y calles colman de más inseguridades y desequilibran a los más débiles, con la mala suerte de que no cuentan con ningún “enllave” ni protección. También suspiran desalientos ante reales o imaginarios síntomas de coronavirus, los sustos por los fallecimientos de familiares, parientes, amigos y conocidos; los “enfados” ante tantos reclamos financieros con los

bolsillos rotos, y hasta recordando añejos datos de la eventualidad de un terremoto, y en estos días por la temporada ciclónica o el mal tiempo que amenaza con agravar el tétrico panorama engendrado por laCovid-19.

Esa inestabilidad se multiplica por partida doble con los movimientos y cambios de altos titulares o encargados de la administración pública, que no garantizan la permanencia de miles de empleados, y colocan en precariedad contratos y otros negocios.

Magulla el alma –que no cede ni siquiera rascándose los fondillos- ver cómo seres humanos son botados de mansiones estatales, y cómo discretamente dejan escapar sus lágrimas, porque no tendrán “bulluyos” para comprar sus medicamentos, activar las mandíbulas para engullirse los manjares que les facilita alimentar las células y pagar el

alquiler de la casa que los cobija.

“¿Quiénes te apenan más, los que han comido bien durante 16 años, o los que llevan 16 años jalando aire y, ahora con la llegada de su partido al gobierno, tienen la oportunidad de recuperar su déficit de cucharas?, respondió un cuadro político a un periodista, que enmudeció y en la silueta de la discreción se preguntó: ¿hasta cuándo…?

Si bien no deben cantar el popurrí, los asalariados que todavía quedan en la administración gubernamental deben darse un baño de relajación y optimismo, a través de la oración, la meditación o la música sana, y no pensar que si los sacan van a ir a parar al mismo infierno. No, jamás… Cuando una puerta se cierra, se abre otra; no hay mal que por bien no venga y más pa’lante vive gente, y con “techo de cemento”.

Muchos aprovecharán los despidos como una oportunidad para emprender nuevos proyectos, y posiblemente progresarán más que con un miserable y triste empleo, que estanca merodeando en los sobresaltos de cuatro paredes que sólo impresionan por su solemnidad, y que estimulan laingesta de fritangas y fríos-fríos, que empollan salmonelosis.

En menos de un mes, miles de incumbentes del tren gubernamental han sido cesanteados de sus puestos, y ahora pueden sentarse en los patios –peinándose los bigotes como el personaje que encarnó Freddy Beras Goico, -el célebre Morrobel-, en una merecida holganza. Y volverán a recorrer las veredas antiguas y a reconocer (mirándoles otra vez las caras con algún pretexto), telefonear y visitar a los parientes y amigos que dejaron de responderles sus llamadas.

Una parte de esos privilegiados ha salido empobrecida, igual que como entró, y la otra con la chequera más gorda que Rufinito (aquel camarada habitué del parque Colón que pesa más de 400 libras y al que hay que ayudar a sentarse y levantarse del banco que encontró), porque recibió comisiones o desvió partidas monetarias para esconderlas debajo de sus colchones, mofándose de los registros contables y de los generosos portadores del voto popular.

Hay que entender que los nuevos mandantes no podrán complacer las solicitudes de empleos de todos sus compañeros, en vista de que abundan las cabezas y escasean los sombreros, ni tomar todas las llamadas telefónicas, porque -si lo hacen- tendrán que seguir hablándoles mentiras o no podrían cumplir con las responsabilidades que han asumido.

Y resulta que los agraciados no acaban de descansar del trajín de la campaña comicial cuando aliados y colaboradores reclaman y cabildean, con imprudencia, puestos en el gobierno, que tradicionalmente se han visto como un botín de guerra. Buena parte de los que se fajaron no podrán ocupar asientos en la nave que surcó desde el 16 de agosto recién pasado, mientras que “avivatos” sin principios los saborean, sin haber levantado una “paja” política y hasta hostigaron al candidato triunfador.

Muchos se quedarán con el “moño hecho”, porque un porcentaje de los empleados está en la carrera administrativa, otros son imprescindibles por su condición de técnicos y especialistas muy cualificados, y un tercer grupo habrá conseguido un buen vínculo o cuña para mantenerse en la “papa”.

Eso sí, altos funcionarios actuales, que llevan 16 y hasta 20 años de bateo y corrido, por el palanqueo de “padrinos” empresarios o por el aguaje de que son imprescindibles, ya aburren en su egoísmo lacerante. Impiden que otros dominicanos disfruten de las mieles del poder.

Una legión de morados abandonó deslucidos escritorios sin presentar declaraciones de bienes y perremeístas que aportaron financiera y logísticamente ocupan sillones relucientes, planificando acciones favorables para la Nación, o engrasando sus cerebros para determinar cómo se las podrán ingeniar para sustraer sus partidas por debajo de la mesa, no obstante, la transparencia y vigilancia oficial que impulsa el Primer Mandatario.

Dos cercanos colaboradores electorales del anterior presidente de la República aún conservan los trajes blancos que mandaron a confeccionar para la juramentación. Uno de ellos esperó la emisión de su decreto en su casa, empinando el codo con una botella de wiski, y el otro aguardó –sin ningún resultado- que le llamaran al salón de embajadores del Palacio Nacional.

Aportadores victoriosos/2020 no conseguirán los cargos codiciados, o se quedarán con las indumentarias juramentativas –y tal vez con las gafas- durmiendo el sueño eterno en los roperos, y teniendo que conformarse con verlo como un sacrificio por su candidato presidencial, y por la Patria, porque sus aspiraciones particulares se desvanecieron o se ve volatilizaron con acetona en frasco abierto!!

JPM