Video del Ejército con famosa canción es bálsamo para miles dominicanos

El coronel Pedro Pablo Reyes, interpretando "Una Primavera Para el Mundo"

SANTO DOMINGO.- Ha tenido una buena acogida entre los usuarios de las redes sociales un video colgado por el Ejército Nacional de la República Dominicana en el que figura un coronel de esta institución interpretando la famosa canción “Una primavera para el mundo”, ilustrada con imágenes refrescantes cargadas de optimismo.

En este video el intérprete es el oficial Pedro Pablo Reyes, un hijo del fenecido general de la misma institución Juan Tomás Reyes Evora.

La canción “Una Primavera Para el Mundo” es de la autoría de René del Risco Bermúdez y su música es del maestro Rafael Solano. El primero en interpretarla fue Fernando Casado.

La difusión de este video en los actuales momentos ha sido considerada un bálsamo para miles de dominicanos que están en cuarentena en sus casas.

LETRA CANCION UNA PRIMAVERA PARA EL MUNDO

Ven que contigo quiero comenzar un sueño que no acabara.

No, no temas al tiempo que la luz del sol no se apagara.

Voy a enseñarte lo hermoso que es el amor,

cada piedra será una flor, cantaremos a un nuevo sol. No ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás.

La alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá.

Da sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir.

Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor. Ven levanta tus ojos a los cielos rojos del amanecer.

Hoy en la tierra entera una primavera puede florecer.

Deja que el viento se encienda con tu rubor,

pinta el mundo con su color y cantaremos a un nuevo sol. No ya no hay sendas que puedan volver atrás, atrás.

a alegría de un mundo mejor vendrá, vendrá.

Da sonriendo la mano y seguir, seguir, seguir.

Gloria y fiesta es la vida cuando hay amor, amor.