Víctor Bautista publica libro sobre la inteligencia artificial

Víctor Bautista, autor de la obra.

SANTO DOMINGO.- El periodista Víctor Bautista puso en circulación el libro El copiloto invisible: IA para gestionar crisis y narrativas, una obra centrada en el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación estratégica y la gestión de crisis.

La publicación propone repensar la gestión de crisis en escenarios digitales acelerados, donde según el autor los modelos reactivos tradicionales resultan insuficientes.

El texto plantea la incorporación de sistemas de inteligencia artificial como herramientas de escucha, análisis emocional, simulación de escenarios y apoyo en la toma de decisiones estratégicas, bajo supervisión humana.

DESAFIOS ACTUALES DE LA REPTACION

El evento incluyó un panel moderado por Helena Sainz, con la participación de Josefina Navarro, Esteban Martínez Murga y Chris Corcino, quienes abordaron los desafíos actuales de la reputación, la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial en entornos corporativos.

Durante el diálogo, los panelistas, expertos en comunicación corporativa y gestión tecnológica, reflexionaron sobre tendencias en comunicación de crisis, los riesgos asociados a la desinformación y la creciente influencia de tecnologías emergentes en la construcción de narrativas públicas.

Ligia Bonetti, quien tuvo a su cargo la introducción del libro, lo definió como una obra que nos invita a repensar la cultura comunicacional de nuestras organizaciones.

«Nos recuerda la importancia de la ética aplicada y de mantener el control humano sobre las decisiones automatizadas, formando profesionales híbridos capaces de interpretar datos y emociones, de utilizar algoritmos sin perder el alma del mensaje”, señaló.

an/am