Vicepresidenta inaugura en Samaná nueva oficina de ADESS

SAMANÁ, La vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, inauguró un nuevo local de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), con el objetivo de agilizar el tiempo de respuesta y mejorar los diferentes servicios que se brindan a más de 13 mil usuarios de los programas sociales y a 71 comerciantes en esta provincia.

La también coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales destacó que la nueva oficina representa dignidad, decencia y disposición para dar un buen servicio a los tarjetahabientes de Adess, la gran mayoría de ellos integrantes del programa Progresando con Solidaridad (Prosoli), con el cual, dijo, el Gobierno busca que el crecimiento económico que ha experimentado el país se traduzca en reducción de desigualdades.

“Progresando con Solidaridad es un programa no asistencialista, no partidista, no mira colores ni membrecía de partidos, lo único que ve es el estatus económico de las personas porque atiende a los más desfavorecidos y que están en el índice de calidad de vida uno, dos y tres. Con esto buscamos una redistribución más equitativa de las riquezas”, manifestó.

Destacó que en la nueva delegación funcionará un Punto Solidario en el que los usuarios pueden hacer reclamos, demandas, comentarios, observaciones para recibir respuestas rápidas, oportunas y eficientes.

Cuidado del medioambiente

Mientras que el director de Adess, Ramón González, subrayó que el establecimiento ha sido adecuado con los más altos parámetros ambientales y de seguridad, pues cuenta con un sistema de climatización e iluminación de bajo consumo, para ahorrar energía eléctrica; además, los baños están dotados de sensores y sanitarios adaptados para economiza agua; posee un sistema contra incendios, muros que evitan la propagación del fuego, así como indicaciones visibles para la evacuación del personal y usuarios.

“El personal ha sido sensibilizado en estos temas como parte de las buenas prácticas que venimos implementando con miras a ir acondicionando nuestras delegaciones al alcance de nuestro Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001”, expresó.

En la actividad participaron el gobernador de Samaná, Enriquillo Lalane; el senador Prim Pujals; alcalde Nelson Antonio Núñez; el diácono de la iglesia Santa Bárbara, Emilio Rosario; y en representación de las familias Prosoli, Estervina Jornes.