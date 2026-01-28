Vibra Samaná con el Primer Festival de Música Nacional

SANAMÁ, República Dominicana. – En una manifestación de alegría colectiva, nativos y turistas internacionales protagonizaron el Primer Festival de la Música Nacional de Samaná, de reafirmación cultural de esa localidad.

El renovado malecón, testigo de la historia de la ciudad, resultó pequeño ante la avalancha humana de turistas nacionales e internacionales que celebraron una noche fenomenal.

En plena temporada de las ballenas jorobadas que cada año visita Sanamá, cuya mágica presencia frente a la pasarela de la bahía enmarca la belleza de este paraíso, la comunidad disfrutó de una energía motivadora.

HOTELES REPLETOS

El Festival atrajo a Samaná a visitantes de diversas provincias y nacionalidades, quienes repletaron hoteles grandes y pequeños y casas de familias que alquilan habitaciones.

El evento logró que inyectaran un éxito vital a la economía formal e informal, gracias al entretenimiento cultural y popular.

El evento alcanzó dimensiones históricas con la presencia de ídolos de musicales de potencia mundial, quienes paralizaron la región y la ciudad con presentaciones magistrales.

Frank Reyes y Sergio Vargas cantaron durante más de dos horas de repertorio, haciendo historia y poniendo a vibrar a una multitud que se rindió ante sus éxitos y carisma innegociable.

Una constelación de talentos de la música folclórica más alegre del planeta entregaron sus actuaciones con un respeto absoluto por el público, entre ellos Merengue Típico y Raíces y Rubiali Valerio, entre otros.

El alcalde de la ciudad, Nelson Núñez, agradeció el respaldo de las multitudes y de las instituciones y personalidades que apoyaron el Festival, entre ellos el Presidente Luis Abinader, ministerios y otras instituciones.

