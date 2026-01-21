Venezuela recibe 300 millones dólares por venta petróleo a EU
CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de 300 millones de dólares al país “producto de la venta del petróleo”, días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por $500 millones de dólares.
“De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones”, afirmó Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.
Según indicó, estos ingresos se destinarán a “cubrir y financiar” el ingreso de los trabajadores, así como “protegerlo de la inflación” y del “impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario”.
La moneda legal de Venezuela es el bolívar, pero el dólar estadounidense -y en ocasiones, el euro- se utilizan como referencia para fijar precios de bienes y servicios.
El tipo de cambio oficial lo fija el Banco Central de Venezuela. No obstante, existe un mercado paralelo con un valor superior, lo que ha causado una brecha entre los tipos de cambio, por lo que los productos pueden tener distintos precios de acuerdo con la moneda que se use para la compra.
Como explicó la semana pasada, la mandataria encargada reiteró que estos ingresos de la venta de crudo serán “utilizados y empleados” a través del mercado cambiario, en la banca nacional y a través del BCV, “para consolidar y estabilizar el mercado”, agregó.
El pasado jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, valorado en 500 millones de dólares, por el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país.
Leavitt afirmó entonces que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez ha cumplido con “todas las exigencias y solicitudes” de la Administración de Donald Trump.
Esa tora, doña Delcy Rodríguez!! Por fin reciben dinero de verdad por el petróleo venezolano.
LETRINA VENEZUELA RECIBE DESDE DECADAS DINERO DEL PETROLEO QUE LE VENDE A EEUU. SOLO QUE AHORA TRUMP LO QUERIA GRATIS….TIENE QUE PAGAR COMO LO HA VENIDO HACIENDO
Una de las razones por la cual la sediciosa Corina Machado pretende reemplazar al chavismo es para controlar el erario público de Venezuela para vivir conjuntamente a sus camaradas de sus recursos mientras a los hijos de Machepa les tiran los huesos.
SI LA ENTREGAN EN EFECTIVO ESE DINERO A LA ASESINA ELOÍSA R. SE LO ROBARÁ JUNTO CON SUS DOS HERMANOS, EL DIABLO SIN CABELLO Y EL RESTO DE LA CAMARILLA CARAQUEÑA. A TRUMP SE LE SAFÓ UN PAÍS EN DAVOS Y LA BOLSA DE VALORES BAJÓ EN SEGUIDA. ALGO ANDA MAL EN LA CABEZA DE DONALD. HAY SÍNTOMAS DE LOCURA, YA NO SABE NI LO QUE DICE. JUNTANTO MACOS CON CACATAS EN SUS DECISIONES IRRACIONALES.
Ahí están los 300 millones que diodado le exigía a Rep Dom le debemo 50 millones jjjjj. diodado tus días están contado.
Daysi Rodriguez una mujer con una capacidad extraordinaria tanto en lo intelectual como en la práctica política para planificar y resolver asuntos nacionales. La economía venezolana alcanzó un crecimiento de sobre un 8 % en el 2025 el mayor en toda Latinoamérica. No fue de lujo que el presidente constitucional Nicolás Maduro la prefirió de vicepresidente. Desde el cargo de presidenta encargada ha dado pasos firmes en beneficio de toda Venezuela.
Hay una por ahí que da lástima arrodillándose al imperio y que pidió la intervención y agresion militar contra el pueblo venezolano y dizque premio de la paz. Si se hacercara al territorio venezolano sus mismas gente que una vez la aplaudieron le pedirán justicia por los más de 100 muertos de la agresion militar que ella quería y más de 200 heridos de gente del pueblo venezolano resultado de la misma agresion militar. Como pueden haber gente tan traidores y perversos contra su propio país y nación que lo vio nacer?. Son cosas que muchas veces no se entienden.… Leer mas »
Hijo,, tu si esta lejos de la realidad,,, PORQUE,, UN PAIS CON TANTAS RIQUEZAS Y con tantos peoblemas de todas Indoles y ORDEN..
Problemas
Comeburro, ¿y dónde están los méritos de Delcy? En ser encargada de las torturas?
Las cosas empiezan a funcionar en Vzla porque la tienen
CUMPLIENDO ORDENES
Capitalismo organizado del bueno. Oíste, comeburro chavista?
Alcanzo crecimiento de menos 100 a menos 92 es 8%, y una inflacion de 526% los estupidos son solo ustedes los comunistas de redes que hiven con aire y comen en restaurantes
En la UNIÓN está la FUERZA.. con“Delcy, Padrino,
Cabello y Donald Trump”.. Con estos (4) JINETES
del APOCALIPSIS.. la Patria de BOLÍVAR va RUMBO
a la PROSPERIDAD.
Ese dinero Inviertelo en comida,, hija,, calidad de vidad,, como,, salud,,, deja los qastos secundarios hija,,
OHHH! PERO NO QUE SE LO IBAN A ROBAR? VEN COMUNISTAS MAL PARIDOS QUE SE LES PAGA, LO QUE SI ERA UN ROBO ERA EL 40% DE DESCUENTO QUE LE DABAN LOS CHAVISTAS A LOS CHINOS LO QUE IMPLICA UNA PERDIDA DE MAS DE 400 MILLONES DE DÓLARES POR CADA MIL MILLONES CON LOS CHINOS, LAS TONELADAS DE ORO VENEZOLANO EN SUIZA A NOMBRE DE MADURO CUANDO DEBERIAN ESTAR A NOMBRE DEL ESTADO VENEZOLANO, QUE EEUU QUERIA EL PETROLEO, Y CHINA ESTA DE GRATIS EN VENEZUELA.
26 AÑOS EN EL PODER Y NO HAN PODIDO SACAR DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN QUE EL PETROLEO QUE SE LE VENDIA A EEUU NO SE LE PAGABA, DE LES VENDIÓ LA TECNOLOGÍA AMERICANA DE ALTA CALIDAD PARA EXTRAER EL PETROLEO, LAS CIUDADES FLORECIERON DESDE INICIO DEL SIGLO 20 DE UNA MANERA TAL QUE EN MUCHOS PAÍSES RICOS A LOS VENEZOLANOS NI LES PEDÍAN VISA, MEDICAMENTOS, TECNOLOGÍAS, ARMAS PARA LA DEFENSA DEMUESTRAN QUE EEUU SI PAGABA
Buen trabajo Delcy es bueno q te administren hasta q aprendas a caminar, entonces no tendrán q «vender lo q es tuyo», próximo para q te gradues es sacar a Cabello y soltar todos los presos
Pero eso era lo que tanto Chavez como Maduro querian….venderle petroloeo a usa. Entonces invaden a Venezuela, vulneran su soberania, humillan a ese pais para luego hacer lo que Maduro queria? ESE TRAM POSO de la casa blanca es un mago de la distraccion
PROTECTOR DE PEDOFILO y cuidao si no es uno de ellos
RATA TROGLODITA IMBECIL CON A CABEZA LLENA DE 💩 💩 💩 ES LO QUE ERES!
Poco a poco ese país se va a arreglar.
Los ****es Comunistas ya pensarán en trabajar.
Nadie me vende lo que es mío, y el mentiroso de la Casa Blanca ha hecho creer a sus cuponeros, que es dueño de Venezuela, y los cuponeros a su vez, están desesperados por lograr que nosotros pensemos lo mismo. Si quiere petróleo venezolano, tendrá que comprarlo; que le demos precios especiales, es otro 500.
Trump
ES UN MENTIROSO, HAY O NO HAY INFLACION?
HAN BAJADO LOS PRECIOS?
ESTA ES LA MEJOR ECONOMIA DE TODOS LOS TIEMPOS USA?
SI CREES ESO…GRADUADO SUMMA CUM LAUDER DE TRUMP UNIVERSITY
RATA TROGLODITA IMBECIL CON A CABEZA LLENA DE 💩 💩 💩 ES LO QUE ERES!