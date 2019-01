VENEZUELA: Líderes de oposición convocan marcha nacional próximo miércoles

CARACAS.- La dirigencia de la oposición venezolana convocó el jueves a una gran manifestación, el próximo 23 de enero, fecha emblemática para la democracia en Venezuela.

La legisladora y dirigente opositora venezolana, Delsa Solórzano, dijo que la situación de Venezuela es la de la ausencia de un presidente electo, debido a que Nicolás Maduro “está usurpando un cargo que no le corresponde porque no hubo elección”.

Los diputados de la Asamblea Nacional y líderes políticos están saliendo a la calle, realizando distintos cabildos abiertos, según la legisladora para convocar a la marcha. “En cada rincón de Venezuela estamos poniendo en claro varias cosas… La primera de ellas, no hay presidente electo en nuestro país. Y la segunda, que es fundamental, que la Asamblea Nacional se ha puesto al frente de la solución y ha dicho que asume las competencias que tenemos que asumir hoy en Venezuela”.

También reiteró que se darán garantías a todo funcionario público, civil o militar que contribuya a las restitución del orden constitucional en Venezuela; “que contribuya con firmeza y, con sus acciones, a que Venezuela vuelva a ver la democracia”.

El dirigente opositor Andrés Velásquez agregó que el único interés del mandatario venezolano es permanecer en el poder y que ha pretendido, posteriormente, dar algunos anuncios con el propósito de que los venezolanos “nos olvidemos de la usurpación”. Es el caso del anuncio del aumento del salario mínimo en Venezuela.

“Maduro, haga lo que haga, no puede y no está en capacidad de superar esta tragedia social que vive el país”, señaló.

También cuestionó la nueva misión ‘Venezuela bella’ porque “no se puede hablar de una Venezuela bella cuando el país está muriendo de hambre, cuando los hospitales no sirven, cuando las escuelas están destartaladas, cuando no hay empleo, cuando la gente no tiene transporte público en el cual movilizarse. Cuando la gente no tiene seguridad en las calles. ¿Cómo puede hablarse de una Venezuela bella?”.

Los dirigentes invitaron incluso a las fuerzas armadas, organizaciones, trabajadores, el sector cultural, universidades, desempleados, entre otros. Y señalaron que en los próximos días se darán progresivamente detalles de la convocatoria, a la cual invitan a participar de forma pacífica.

“Los libertadores hoy somos todos nosotros porque en Venezuela se acabó la polarización (…) Invitamos a cada rincón de Venezuela a que salga a la calle este 23 de enero”; puntualizó Delsa Solórzano.

Desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Caracas, la esposa de Juan Guaidó, Faviana Rosales; Lilian Tintori, esposa del preso político y líder opositor Leopoldo López, y el padre del diputado venezolano detenido Juan Requesens hablaron también sobre la importancia de la marcha que se realizará en los próximos días.

of-am