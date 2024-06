Venezuela: Inhabilitan 10 alcaldes opositores respaldan González

Diez alcaldes opositores fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos, según la página del organismo electoral de Venezuela que no expone mayores detalles.

“Este elector (a) presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente”, aparece en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando se introduce el número de cédula de cada uno de los alcaldes.

Los ocho alcaldes del estado Trujillo, en el suroeste de Venezuela, son: Heriberto Tapia (municipio Motatán), José Carrillo (municipio Urdaneta), Dilcia Rojas (municipio Campo Elías), Keiver Peña (municipio Sucre), Cervando Godoy (municipio Márquez Cannizales), Wilmer Delgado (municipio Monte Carmelo), Yohanthi Domínguez (municipio Carache) y Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello).

Los alcaldes del estado Nueva Esparta, al norte del país, Iraima Vásquez (municipio Tubores) y José María Fermín (municipio Villalba), también fueron inhabilitados.

El sistema de la la Contraloría General de la República (CGR) arroja un mensaje que indica que los alcaldes están inhabilitados para ejercer cargos públicos por 15 años.

“¿No es que no me tienen miedo? Qué manera de enterarme de una decisión que no pasó por ninguno de los canales regulares. ¡Una barbaridad!”, escribió el alcalde Heriberto Tapia de Motatán junto a la captura de pantalla de la publicación del CNE.