Venezuela informa ha recibido 1.557 solicitudes de amnistía

La Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía está atendiendo la solicitud de otras 11.000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo de privación de libertad.

CARACAS 21 Feb.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado este sábado de que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

«Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido 1.152 solicitudes, en total 1.557 que se están atendiendo de inmediato», ha explicado Rodríguez durante un acto en Caracas recogido por medios oficiales.

El responsable de la Asamblea ha explicado que «en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley».

«Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se debaten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad», ha explicado.

Rodríguez ha reiterado el diálogo como medio para la construcción de la paz. «Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno», ha argüido.

El dirigente ha advertido de que desde la oposición están empezando a pervertir el alcance de la ley, «a mentir, a insultar, a utilizar el dinero para contratar influencers». «Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido», ha planteado.

Ha pedido así no caer en las provocaciones. «El mejor camino para la paz es el acuerdo y esta ley de amnistía es un gran primer paso para la consecución de esa paz», ha insistido.

La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada el pasado 19 de febrero y ha sido publicada en Gaceta Oficial N° 6.990. El presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, ha informado de que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público han realizado ya las solicitudes competentes para otorgar 379 amnistías.

of-am