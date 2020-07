VENEZUELA: Guaidó llama a la rebeldía en contra del gobierno de Maduro

CARACAS.- El líder opositor Juan Guaidó llamó este domingo, cuando Venezuela celebra 209 años de su emancipación de España, a la rebeldía de los ciudadanos en contra del gobierno de Nicolás Maduro para lograr “una segunda independencia”.

“Tu tiempo se acabó, Maduro. Estás derrotado, se acabó el tiempo de la dictadura. Nosotros haremos renacer la república, no nos vamos a detener, ni lo haremos ni un solo momento”, dijo durante un encuentro virtual llamado “Congreso de Unidad Nacional” en el que participaron decenas de representantes de la oposición.

Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, hizo un llamamiento a una “gran alianza” para lograr esa “segunda independencia” y, aunque no dio detalles, aseguró que para esa meta se necesita más presión internacional y “movilizaciones” en contra de la llamada revolución bolivariana.

Reiteró su llamado a no participar en las votaciones legislativas previstas para el 6 de diciembre y, en cambio, pidió a los venezolanos “luchar por lograr las condiciones electorales” que permitan unos comicios “libres”.

“Llamo a todos los sectores a no participar en las falsas elecciones, rebelarnos hoy es un deber, no sólo un derecho (…) Te llamo a ti a no tener miedo, a estar juntos, a estar unidos y movilizados”, dijo.

Maduro con militares

Maduro, entretanto, encabezó el tradicional acto militar por la independencia que esta vez no incluyó un desfile extenso ni contó con participación de civiles debido a la pandemia de COVID-19, que hasta ahora deja 6,750 casos y 62 muertes en el país suramericano.

“Nosotros lo estamos demostrando hoy, más nunca Venezuela será colonia de nadie, ni del imperio gringo ni de ningún imperio europeo”, dijo el mandatario, acompañado por su esposa, Cilia Flores, y el Alto Mando militar en Caracas.

Maduro volvió a reprochar a Estados Unidos por “haber recrudecido sus sanciones criminales” este año, cuando la Administración de Donald Trump, dijo, aumentó la “persecución contra los alimentos, contra las medicinas, contra la gasolina que Venezuela compra en el mundo”.

“Buscaban crear una crisis inmanejable, buscaban sufrimiento para el pueblo de Venezuela (…) Es una visión fascista, macabra, que se ha impuesto en la derecha fascista de Venezuela, en la derecha antipatria de Venezuela y del imperio norteamericano”, sostuvo.

Padrino a la oposición

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, también ofreció un discurso en el que cuestionó a un sector de la oposición venezolana que, aseguró, son “maleantes” apoyados por EE.UU.

“No serán poder político en Venezuela jamás en la vida (…) mientras exista una Fuerza Armada como la que hoy tenemos, antiimperialista, revolucionaria, bolivariana, nunca podrán ejercer el poder político en Venezuela (…) yo creo que es bueno que lo entiendan esta facción de maleantes, politiqueros”, expresó.

El ministro subrayó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es una institución “chavista” así como “garante de la paz” y desestimó los llamamientos a una segunda independencia pues cree que esta se produjo en 1999, cuando entró en vigencia la actual Constitución.