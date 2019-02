VENEZUELA: Guaidó descarta posibilidad de guerra civil; la califica una farsa

CARACAS.- El autoproclamado como presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, ha agradecido a la Unión Europea su reconocimiento como presidente interino para convocar elecciones. “El 4 de febrero será recordado como el día que el mundo reconoció la lucha de los venezolanos”, ha comentado el diputado.

Guaidó se ha mostrado muy tajante: “No hay posibilidad de guerra civil en Venezuela, es una farsa”, y se ha cuestionado “¿quién se va a inmolar por alguien aislado, que no tiene reconocimiento internacional?”.

Ha asegurado que “el 90% de los venezolanos quiere cambio” y se ha mostrado firme en su discurso diciendo que “para detener el baño de sangre hay que detenerlo a él, el FAES ha asesinado a más de 70 personas en una semana”.

Sobre los apoyos internos que ha estado recibiendo ha aconsejado que “elijan estar al lado de alguien aislado o de la Constitución y el mundo”. A pesar de haberse autoproclamado, reconoce que “la democracia fue secuestrada. Seguimos viviendo en dictadura”.

Reconocimiento de la UE

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana ha considerado que “hablando muy claro al mundo y a Venezuela”, se ha conseguido el reconocimiento de multitud de países en un proceso “efectivo y rápido”. Ha confirmado que continuará designando diplomáticos en los países que ya le han reconocido como presidente.

Ha querido restarse importancia y considera que la Unión Europea no le ha reconocido a él sino “la lucha de los venezolanos”. Ha querido agradecer también la confianza a los “generales y jueces” que ya se han manifestado a su favor. Y de los segundos ha afirmado que le han reconocido “ser obligados a juzgar disidentes”.

Sobre la neutralidad de Italia, que no lo reconoce y solo pide elecciones, ha comentado que entiende “que hay un tema de Gobierno que no se les ha permitido. Estoy seguro y esperamos que Italia, como toda Europa, pueda dar el paso para el reconocimiento. Nos encantaría contar con un país hermano como Italia”, continuaba el presidente de la AN, ya que “Venezuela es el tercer país de ultramar con más italianos o italovenezolanos”.