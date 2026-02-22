Venezuela en la pendiente enjabonada de Washington

EL AUTOR es polìtico de izquierda. Reside en Santo Domingo,

Las señales que da la evolución posterior a la agresión terrorista y genocida de EEUU de la situación venezolana, es como que la presidenta interina, Delcy Rodríguez, su Gabinete y la Asamblea Nacional, pasaron a gobernar desde una cárcel invisible, con tremendas pistolas gringas en la cabeza, manipuladas virtualmente desde Washington bajo las órdenes de Donald Trump y Marcos Rubio; periódicamente trazadas por enviados/as especiales de altos rangos y permanentemente fiscalizada por la nefasta representante estadounidense, Laura Dogu . ( Ver: Laura Dogu y la estrategia para el cambio de régimen: Nicaragua, Honduras y Venezuela // Jhon Perry y Roger Harris / 13 de febrero 2026)

Por lo que conocía de Delcy Rodríguez, jamás pensé que haría lo que está haciendo e incluso la defendí cuando la sindicaron de traidora; previos intercambios con fuentes venezolanas, que todavía le daban a su favor el beneficio de la duda.

Pero los pasos consecutivos dados recientemente son realmente alarmantes y han generado, con razón, críticas, desconfianzas y confusiones en Venezuela y en el exterior.

Las sucesivas recepciones oficiales en el Palacio de Miraflores de la enviada especial de Trump, Laura Dogu, del Jefe de la CIA y el Ministro de Energía de EEUU… las palabras de la presidenta y los discursos y declaraciones de los visitantes en esas ocasiones, más los acuerdos anunciados, hieren la conciencia antiimperialista y le crispan los pelos a cualquier auténtico patriota latino-caribeño.

A todas luces está en marcha un retroceso político, posturas y concesiones onerosas en materia de soberanía, petróleo y dignidad nacional.

Y para ofensa mayor, tal complacencia de la parte venezolana, ha dado pie a que Trump, quien descaradamente dice ser el presidente de Venezuela, haya anunciado unilateralmente su visita a la vilmente agredida patria de Bolívar y Chávez; mientras su presidente legítimo y su compañera secuestrado/a, sufren drásticos rigores de prisión en una ergástula estadounidense.

El debilitado Gobierno venezolano, intervenido y atrapado por EEUU después del 3 de enero, evidentemente se ha distanciado demasiado de las gestiones de Chávez y del propio Maduro. Ya no es su continuidad, no está inspirado en el chavismo soberano y antiimperialista; y en tales condiciones, es cuesta arriba defenderlo desde posiciones de la izquierda antiimperialista.

LA REVOLUCIÓN TRUNCADA.

Esa nueva y enojosa realidad explican estas palabras del apreciado compañero y amigo Ramón Antonio-Negro- Veras, quien ha sido un defensor intransigente de la revolución bolivariana y de la revolución cubana.

“Los dirigentes políticos chavistas ahora en el poder del Estado no han respondido a Estados Unidos con una actitud ajustada a la línea y principios de la Revolución Bolivariana.”

“En lugar de firmeza política bolivariana, dirigentes chavistas oficialistas están contemporizando con representantes de los intereses monopolistas norteamericanos.”

“La Revolución Bolivariana luce hoy entregada en cuerpo y alma a las aspiraciones del señor Donald Trump. Lo que se está viendo es el proceso político y social bolivariano amputado, cortado el 3 de enero de 2026.”

“En la Venezuela de hoy se hace necesario que, dentro de las fuerzas chavistas, civiles y militares, surja un movimiento para revertir, restituir el camino de antes del 3 de enero.”

“La unión o correspondencia entre chavistas y el señor Donald Trump no debe continuar. El chavismo fue formado para la lucha liberadora de Venezuela, no para maridajes y componendas.”

(La Revolución Bolivariana trunca / Ramón Antonio Veras Santiago de los Caballeros RD,16 de febrero de 2026.// Nociassin)

Además, crecen las críticas de no pocos chavistas y de comunicadores y escritores de izquierda.

Es claro que este nuevo gobierno venezolano no es continuidad del chavismo auténtico y que por el contrario “está transitando por la pendiente enjabonada de Washington” como catalogaba el profesor Juan Bosch las manifestaciones de entreguismo en los tiempos del PLD antiimperialista y del PRD claudicante.

Ese viraje a la derecha lo ha facilitado y asumido el nuevo gobierno venezolano, ya sea porque la acción del 3 enero quebrara o ablandara a un sector de sus dirigentes o porque previamente una facción del chavismo traicionó los ideales y metas de la revolución bolivariana, incluidos importantes jefes militares. Eso está por determinarse.

En las Fuerza Armadas Bolivariana primó la pasividad frente a la agresión del 3 de enero.

De todas maneras, el neofascismo trumpista no confía ni siguiera en el chavismo ablandado y por eso apuesta al cambio de régimen con el nombre de la transición y es esa la misión de Laura Dogu; procurando unir la fraccionada fórmula ultraderechista que lo reemplace, o estructurando una opción parecida a la fórmula del traidor Lenin Moreno y la facción derechista de Alianza País en el Ecuador

Pero la verdad es que en Venezuela no está dicha la última palabra, ni desplegadas las posibles reacciones e iniciativas del chavismo antimperialista, presente en la conciencia colectiva de las mayorías populares y sectores defensores de la autodeterminación y del gran proyecto de Bolívar rescatado por Chávez.

Está por verse la reacción a corto y mediano plazo del pueblo chavista, y si habrá o no expresiones de rebeldías del antiimperialismo sembrado a nivel civil y militar por Chávez y sus más consecuentes seguidores.

A las entidades, organizaciones y personas que asumimos la solidaridad con la revolución bolivariana, ahora obstruida, nos toca rechazar esa nueva ruta entreguista, condenar la intervención gringa en todas sus expresiones, defender la autodeterminación venezolana y de Nuestra América, demandar la libertad de Maduro y de Cilia, y favorecer una opción alternativa independiente que opte por la autodeterminación y por la participación de su Estado en los BRICS y el Sur Global, en lugar de la inaceptable subordinación al imperio genocida.