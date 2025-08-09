VENEZUELA: Ejército respalda a Maduro tras recompensa EEUU
CARACAS.- El Ejército de Venezuela respaldó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luego de que el jueves las autoridades estadounidenses duplicaran de 25 a 50 millones de dólares la recompensa a quien dé información que lleve a su arresto.
En un mensaje, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, declaró a las fuerzas armadas en “alerta permanente para enfrentar, combatir y neutralizar” cualquier acción en contra del país.
Padrino López rechazó las declaraciones de la fiscal general estadounidense Pam Bondi, en donde señalan al mandatario venezolano de encabezar el llamado Cártel de los Soles, y las calificó como “bufonescas”
“Lo acusan de liderar un cartel de narcotráfico, disimulando con esta farsa la cruda realidad de su decadente sociedad en la que miles de sus ciudadanos mueren diariamente debido al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”, afirmó.
“Ratificamos en consecuencia la lealtad absoluta y apoyo irrestricto a nuestro comandante y jefe, cuya integridad defenderemos ante cualquier amenaza interna o externa”, dijo.
Este jueves los Departamentos de Estado y de Justicia estadounidense anunciaron el nuevo monto de recompensa para la detención de Maduro, dentro del Programa de Recompensas de Narcóticos.
Las autoridades estadounidenses acusan a Nicolás Maduro de liderar el Cártel de los Soles, el cual es señalado como una organización criminal responsable de traficar drogas hacia Estados Unidos y con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
“Desde 2020, Maduro ha sofocado la democracia y se ha aferrado al poder en Venezuela. Maduro afirmó haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, pero no presentó ninguna prueba de ello”, dice un comunicado del Departamento de Estado.
