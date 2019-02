VENEZUELA: Diosdado Cabello advierte Maduro no renunciará ni habrá comicios

CARACAS.- El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSVU), Diosdado Cabello, descartó una renuncia del cargo del presidente Nicolás Maduro y afirmó que éste continuará ejerciendo las labores que dicta la Constitución.

Aseguró, asimismo, que en el país no habrá elecciones generales y dijo que las únicas que se realizarán en el país son las de las Asamblea Nacional (AN), porque a su juicio, es el único órgano que no se ha juramentado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“Próximas elecciones serán de la Asamblea Nacional, no hay elecciones de más nada (…) habrá elecciones de la Asamblea Nacional por dos razones, es la única que no se ha legitimado ante la soberanísima ANC, pero además son las elecciones que toca”, dijo

Durante la transmisión de su programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello dijo: “No ha renunciado, nadie ha escuchado a Nicolás Maduro que ha dicho que va a renunciar al poder que el pueblo le entregó, eso está absolutamente descartado”.

Reiteró que la única forma de que la oposición venezolana ejerza la presidencia es que “ganen unas elecciones en el marco de esta Constitución”.