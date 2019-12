¿Vendrá un ajuste fiscal con Luis Abinader?

EL AUTOR es contador público autorizado. Reside en Miami.

Recuperar la esperanza de la población dominicana que sigue sintiéndose desprotegida y sin futuro, es el objetivo del líder de la oposición y futuro presidente. Eso traerá cambios y una necesaria reforma fiscal con transparencia.

Los economistas, CPA, y técnicos en ciencias sociales estamos obligados a explicar con palabras de a centavo, el plan de Luis, pues es necesario entenderlo y no tenerle miedo al cambio.

Me preguntan que cómo hará eso según su discurso de campaña, para no defaultear sus promesas, partiendo de una caja en cero, y deudas monstruosas que recibirá de Danilo Medina.

¿Qué gastos van a recortarse?, ¿cuáles áreas recibirán menor presupuesto?, ¿dónde no se repondrán vacantes?, son preguntas que corresponden a la parte instrumental del ajuste, pero este último es primero y, ante todo, es un problema político.

Leer in extenso las 191 paginas de lineamientos y visión del programa de gobierno que propone Luis y sus técnicos, fue mi tarea de fin de semana, las digerí y aprendí el enfoque, y lecciones que quiere transmitir.

Pidió que le den más ideas y desea ampliarlas en consultas consensuadas, eso tiene un mérito extraordinario para los dominicanos, acostumbrados a oír promesas que luego se varían y se presentan las mil excusas para decir porque no se cumplieron. Los jóvenes tienen una plataforma para que jóvenes hagan propuestas de gobierno, gracias a Dios en Thanksgiving.

Por eso, la primera lección para tener en cuenta es no hacer promesas incumplibles, en este sentido los políticos son proclives, durante la campaña, a anunciar que no se subirán impuestos, que las tarifas van a bajar, que el gasto se ajustará sin tocar a los más débiles etc., y terminan siendo rehenes de sus propias promesas, como “visitas sorpresas”, “pobreza cero”, son algunos de los eslóganes de campaña del Penco, que no se sabe si será siempre el candidato en Mayo.

Hay rumores y no quiero tocarlos.

En esta era de la información, todo lo que un candidato dice queda registrado para la posteridad, por lo cual, se precisan más políticos dueños de sus silencios, que esclavos de sus palabras.

Otra lección fundamental es explicitar lo que se recibe, la sociedad generalmente no es consciente de las dificultades hasta que es demasiado tarde y le cuesta mucho asumir el sacrificio que impone una política de ajuste.

El vergonzoso saqueo al erario debe ser castigado y los fondos tienen que ser recuperados para paliar ingentes necesidades sociales y contribuir a recomponer el clima moral de la República.

No critiquemos la gran alianza, luchamos contra el Estado y una maquinaria gigante que lleva gente a votar, ya condicionada.

Todos los dominicanos que quieran un cambio deben aliarse y ceder espacios, Luis ganó en el pasado senadurías, diputaciones y las sacrifico, cedió su primogenitura y nosotros no podemos discriminar si el que se escogió para sumar votos es alto o bajito, si me cae bien o mal, todo el que quiera presentar un cambio drástico en República Dominicana en contra del PLD y el danilísmo, es bienvenido.

O seguiremos con los egos y delirios de grandeza de ser yo y no la nación y su gente quienes en febrero 2020 demuestren si las alianzas valieron la pena, Y si no es así en Mayo, reinventamos el equipo con un humilde coach dirigiendo que se llama Luis Abinader y sus peloteros. Hay emergentes, sustitutos y de línea, pero todos deben dejar a Luis formar su equipo y si sale mal, lo cambiamos en 2024. Pero yo lo dudo.

