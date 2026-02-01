Venció el plazo para renovar el marbete de vehículos de motor

SANTO DOMINGO.- Este sábado venció el plazo para renovar el marbete 2025-2026 (impuesto de circulación vehicular) en la República Dominicana, en momentos en que -según medios de prensa- poco más del 17 % del total del parque vehicular todavía no ha cumplido con ese compromiso legal.

Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) más del 80% de los vehículos existentes en el país no habían cumplido este requisito este fin de semana.

Sanciones

A partir de este domingo 1ro. de febrero hay sanciones para quienes no han hecho la renovación. Las mismas incluyen el pago de un recardo de RD$2,000.

La renovación del marbete puede ser hecha en entidades bancarias y financieras así como en las estafetas de la Dirección General de Impuestos Internos. Para ello los interesados deben presentar copia legible, actualizada y en buen estado de la matrícula del vehículo así como copia de su cédula de identidad y electoral.

