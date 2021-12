Ven calumniosa declaratoria de desacato contra presidente CARD

Miguel Surun Hernández

SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana calificó de «ilegal, inconstitucional, insensata y abusiva» la declaratoria de desacato de la Cámara de Cuentas (CCRD) contra su presidente, Miguel Surun Hernández.

Alega que la acción de la CCRD usurpa las funciones de persecución, juzgamiento y condena propias de los tribunales.

Agrega que condenar por desacato a quien no se le ha notificado la resolución que supuestamente ha desacatado es violatorio a la Ley.

El Consejo y la Junta de Directores del CARD explicaron que «la Cámara de Cuentas avaló esta decisión en el artículo 56 de su Ley 10-04 que habla del Desacato de Servidores Públicos, tal y como consta en la página 7 párrafo dos de su declaratorio de Desacato».

Sin embargo, recordaron que Surun Hernández «no es funcionario público, no recibe ni maneja recursos del presupuesto nacional, no maneja recursos públicos, sino potestades públicas, y nunca se ha negado a ser fiscalizado, tal y como demuestra un video que circula en las redes en donde el mismo el notario de la Cámara de Cuentas, certifica que Surun Hernández no se opone a auditorías y a la transparencia».

Surun Hernández lamentó que “un órgano constitucional tan importante para la institucionalidad del país como es la Cámara de Cuentas, se haya convertido en un instrumento de persecución, actuando contrario a la Ley y a la Constitución, violando todos los procesos, sumándose a campañas de descredito en contra de mi persona y del gremio y peor aún iniciando acciones a pesar de que el Tribunal Constitucional no ha fallado sobre una Acción en Conflicto de Competencia que depositamos el pasado 11 noviembre con el que se pretende determinar si la CCRD tiene facultad o no para auditar el gremio y así poder hacer las cosas correctas y dentro del marco de la Ley”.

“Resulta ilógico, inexplicable y sospechoso que si el Pleno de la Cámara de Cuentas sabe que el Tribunal Constitucional, tribunal supremo de la República Dominicana, no ha emitido un fallo sobre la Acción en Conflicto de Competencia depositada por el CARD en contra de la CCRD, me declaren en desacato y amenacen con usar la fuerza pública para la obtención de documentos, es una acción de atropello, ilegal, inconstitucional y un abuso de poder que no vamos permitir”, denunció Surun Hernández.

jt/am