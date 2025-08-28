Velocista dominicana Marileidy Paulino correrá final en Suiza

Santo Domingo, 28 ago.- La velocista dominicana Marileidy Paulino, campeona olímpica en los 400 metros planos, competirá este jueves en la final de la Liga Diamante, que se celebra en Zúrich, Suiza, publicó el sitio web del certamen.

La carrera de 400 metros femeninos está fijada para las 18:34 horas en Zúrich, 14:34, hora local.

El evento será transmitido en vivo por el canal oficial de la Wanda Diamond League en YouTube, pero la señal no está disponible en territorio dominicano.

Paulino se enfrentará a la bahreiní Salwa Naser, dueña de la mejor marca del año (48.67).

No obstante, la quisqueyana, con 48.81, es la gran favorita, coinciden en señalar medios de prensa locales.

A las dos competidoras se suman Martina Weil, de Chile; Lieke Klaver, Holanda; Amber Anning, Reino Unido; Henriette Jaeger, Noruega; Isabella Whittaker, de Estados Unidos; y Natalia Bukowiecka, de Polonia.

Paulino ganó las ediciones de 2021, 2023 y 2024 de La Liga Diamante y este jueves irá por su cuarto trofeo.

of-am