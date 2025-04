Veinte dominicanos en ranking de 100 mejores jugadores de GL

MIAMI.- La temporada 2025 de MLB ya nos ha traído actuaciones asombrosas, tanto buenas (el aluvión de jonrones de los Yankees) como malas (la histórica racha de ponches de Rafael Devers). A medida que la campaña de 162 partidos se pone en marcha, uno se pregunta: ¿Quién será el mejor jugador en 2025?

Para responder a esa pregunta, hemos creado nuestra lista anual de MLB con los 100 mejores jugadores de béisbol. Presentamos a un panel de más de 60 expertos en béisbol de ESPN con emparejamientos y más emparejamientos de los nombres más importantes del deporte y les preguntamos qué jugador será mejor esta temporada.

Sin embargo, eso plantea una letanía de otras preguntas sobre cómo comparar a jugadores que tienen roles muy diferentes, pero igualmente importantes en el deporte. ¿Cómo se comparan los mejores lanzadores abridores con los mejores bateadores del juego? ¿Qué pasa con los jugadores que no tienen mucha (o ninguna) experiencia en las Grandes Ligas? ¿Y dónde quedan los mejores relevistas? Parece imposible enfrentar a estas estrellas entre sí, pero lo hicimos, y un nombre familiar quedó en primer lugar.

Nuestra lista incluye a jugadores más valiosos, ganadores del premio Cy Young, veteranos que están a punto de entrar en el Salón de la Fama y jóvenes superestrellas que podrían dominar MLB durante los próximos años y conseguir su propio hueco en Cooperstown. Pero, ¿quién es el número uno? ¿Y dónde se encuentra el mejor jugador de tu equipo?

Los expertos de ESPN MLB Jesse Rogers, Alden González, Jorge Castillo, David Schoenfield y Bradford Doolittle desglosaron por qué cada jugador está clasificado donde está y qué esperar de estos jugadores esta temporada.

Cualquier duda sobre quién es el mejor jugador de béisbol del mundo se disipó el año pasado, cuando Ohtani pasó de los Angels al equipo a 48 kilómetros al norte, elevó su perfil enormemente y expandió los límites de nuestra imaginación a pesar de no cumplir un rol de doble vía. Pasó 2024 recuperándose de una segunda cirugía de codo, por lo que se dedicó a robar bases como nunca. El resultado fue la primera temporada 50/50 en la historia del béisbol y su tercer MVP en cuatro años, con los tres MVP otorgados por unanimidad.

En su primer año con los Dodgers, Ohtani estableció un récord personal en jonrones (54) y OPS ajustado (190), y más que duplicó su récord anterior en robos con 59. Más importante aún, llegó a los playoffs y ayudó a los Dodgers a conseguir su primer campeonato de temporada completa desde 1988. La leyenda de Ohtani sigue creciendo, y en algún momento de este año, añadirá otro capítulo: su regreso a un rol de doble vía.

Predicción de la temporada: Alrededor de 100 entradas lanzadas -algunas muy buenas, otras no tanto- y otra temporada ofensiva espectacular, pero con aproximadamente la mitad de robos. Además, un puesto entre los tres primeros en el MVP, su quinto consecutivo.

— Alden Gonzalez

En algún momento, un jugador solo puede mejorar hasta cierto punto. Pero Witt, que ya es genial, está mejorando. Al entrar en su temporada de los 25 años, es emocionante pensar en su techo. En tres temporadas en las Grandes Ligas, Witt ha aumentado su tasa de jonrones, reducido su tasa de ponches, casi duplicado su tasa de bases por bolas y pasado de un promedio de novato de .254 a un título de bateo de .332 en su tercera temporada. En el campo, sus métricas han pasado de preocupantes a aceptables y a Guante de Oro.

Sin embargo, por muy bueno que creas que es Witt, quiere demostrar que es mejor. Nadie puede igualar el conjunto de habilidades de Ohtani, como nadie en la historia del béisbol. Pero en la clase de los que no son Shohei, no hay nadie con quien prefieras empezar una franquicia que con Witt.

Predicción de la temporada: Witt se ha centrado en convertirse en un corredor de bases más eficiente y, dados sus antecedentes, es probable que eso se traduzca en una temporada de 50 robos. Añade eso a unos 35 jonrones, una línea ofensiva de .300/.400/.500 y otra temporada a nivel de Guante de Oro en el campo corto y tienes un currículum de MVP que esta vez es demasiado impresionante para el segundo puesto. — Bradford Doolittle

A dos meses y medio de su temporada de 31 años el año pasado, Betts estaba preparando otra campaña de calibre MVP, con un promedio de .304/.405/.488 con 10 jonrones y nueve robos de base en 72 partidos. Entonces una recta le golpeó en la mano izquierda, causándole una fractura que le mantuvo fuera durante ocho semanas y acabó con su oportunidad de ser nombrado por segunda vez como MVP. También acabó con otra cosa: su búsqueda de aprender a ser campocorto, provocada por los problemas de lanzamiento de Gavin Lux en los entrenamientos de primavera. Betts aceptó volver al jardín derecho y ayudar a los Dodgers a ganar un campeonato en la recta final, y luego expresó su deseo de volver a ser campocorto poco después del desfile y dedicó su temporada baja a esa transición sin precedentes.

Lo que Betts está intentando -pasar de ser un jardinero derecho seis veces ganador del Guante de Oro a ser un campocorto, posiblemente la posición más difícil del deporte, a los 30 años- parece casi imposible. Pero los que conocen a Betts también saben que nunca hay que apostar contra él, y él demostró por qué con un espectacular jonrón de salida durante la primera estancia en casa de Los Ángeles, poco después de que su estado fuera cuestionado debido a un prolongado virus estomacal.

Predicción de la temporada: Betts tuvo cuatro outs menos de media en 61 aperturas como shortstop el año pasado. Gran parte de eso se debió a lanzamientos errantes porque no tenía el juego de pies adecuado para establecer diferentes ángulos de brazo en la posición. Desde entonces ha mejorado mucho en eso, y tendrá cero outs por encima de la media en 2025, convirtiéndose en un shortstop promedio de las Grandes Ligas. Eso por sí solo es increíble. Pero si a eso le sumamos el tipo de temporada ofensiva de la que siempre es capaz, conseguirá su sexto puesto entre los cinco mejores MVP en 10 años.— Gonzalez

Juan Soto se fue a Queens, pero los Yankees siguen teniendo posiblemente al mejor bateador de este deporte. Judge estuvo de otro mundo en 2024: lideró las Grandes Ligas en fWAR (11.2), jonrones (58), carreras impulsadas (144), bases por bolas (133), OBP (.458) y slugging (.701) para ganar su segundo premio MVP de la Liga Americana. Y lo hizo jugando en el jardín central con un mal mes de abril, según sus estándares. Su OPS de 1.159 fue el más alto registrado en una temporada sin COVID desde Barry Bonds en 2004. En un momento dado, los equipos lanzaban a su alrededor como si fuera Bonds en su mejor momento porque él bateaba como Bonds en su mejor momento, y terminó con 22 bases por bolas intencionales, el líder de la liga.

Se podría decir que fue la mejor temporada de un bateador diestro, y no fue algo aislado. Judge estuvo casi tan bien en su anterior temporada completa en 2022, cuando bateó 62 jonrones, récord de la Liga Americana, con un OPS de 1.111 y ganó su primer premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Luego, una lesión fortuita en el pie arruinó su temporada 2023. Judge, que regresa al jardín derecho esta temporada, cumple 33 años en abril. El paso del tiempo llega para todos, pero la superestrella de 6’7″ (1.96 metros) no ha mostrado signos de ralentización, como demostraron sus cuatro jonrones durante la serie inaugural de Nueva York.

Predicción de la temporada: Judge continúa su racha histórica, bateando 54 jonrones con un OPS superior a 1.000 y poniéndose en posición de ganar su tercer premio MVP de la Liga Americana en cuatro años. — Jorge Castillo

«Splinkers», cutters, sinkers y más. Skenes, el Novato del Año de la Liga Nacional de 2024, ha aumentado su arsenal y está preparado para una campaña de segundo año sin limitaciones importantes en los innings. Se acabaron los guantes de seda después de que la temporada pasada consiguiera una efectividad de 1.96 en 23 aperturas a lo largo de 133 entradas. No se sorprenda si repite una efectividad de menos de 2.00 pero con más de 170 entradas o más. Eso lo pondría en el territorio de Cy Young, un premio que seguramente ganará al menos una vez, si no varias, durante su carrera.

Predicción de la temporada: Apártate, Kerry Wood. Skenes rozará los 20 ponches en algún momento de este año. Alcanzará los 17 en una noche gloriosa, asombrando al mundo del deporte en el proceso. — Jesse Rogers

Ramírez nunca está realmente en la discusión por ser el mejor jugador, pero ¿hay alguna estrella más consistente en el juego? Aparte de 2019, cuando sufrió la rotura del hueso ganchoso, juega más de 150 partidos cada temporada, y los resultados de sus votaciones como MVP desde 2017 hablan de su fiable rendimiento, incluyendo un quinto puesto en 2024. Tiene 32 años y viene de una de sus mejores campañas, a solo un jonrón de una temporada 40/40. Ocupa el décimo lugar entre los tercera base en WAR de carrera hasta su temporada de 31 años, justo detrás de Scott Rolen y Adrián Beltré y por delante de Brooks Robinson y Chipper Jones.

Predicción de la temporada: Se han conseguido 72 temporadas de 30/30 en la historia de la MLB, pero solo cinco jugadores lo han logrado en su temporada de 32 años, incluidos Bobby Bonds y Barry Bonds (y nadie lo ha hecho a una edad mayor). Ramírez se convertirá en el sexto.— David Schoenfield

En los últimos cuatro años, Álvarez ha jugado un poco más de un tercio de sus partidos como jardinero en Houston. También se ha perdido el 17 % de los partidos de los Astros. Esta es, sobre todo, la razón por la que Houston está intentando convertir al veterano Jose Altuve en jardinero izquierdo. Mantener a Álvarez en la alineación es simplemente tan importante para el ataque de los Astros.

¿Cuál es el techo de tal maniobra? Bueno, a lo largo de su temporada a los 27 años, David Ortiz tuvo un OPS+ de 116, 89 jonrones en su carrera y 5.9 WAR (bWAR) de Baseball-Reference. Ahora, a esa misma edad, Álvarez ya está en 166 OPS+, 164 jonrones y 23.6 bWAR. Durante los últimos 13 años de su carrera como bateador designado a tiempo completo de los Red Sox, Ortiz tuvo un OPS+ de 148 y añadió 452 jonrones y 49.1 bWAR a su cuenta. Puedes sacar tus propias conclusiones sobre lo que Houston espera ganar con este cambio.

Predicción de la temporada: No todos los jugadores se adaptan a ser bateador designado a tiempo completo. Álvarez tiene un OPS de .939 en su carrera como bateador designado, pero como jardinero está en un estratosférico 1.042. Ahora que Álvarez sabe que batear, y solo batear, es su trabajo, se espera que esa brecha se reduzca después de que publique un OPS de 1.000 en una temporada de 145-150 partidos. — Doolittle

Tras años de conversaciones incesantes sobre su futuro, Soto por fin tiene su hogar a largo plazo. El jugador mejor pagado de la historia del béisbol no tardará en sentirse cómodo en su cuarto equipo en tres años. El jugador de 26 años registró quizás su mejor temporada completa en su primer año en el Bronx, con 41 jonrones, la mayor cantidad de su carrera, y un OPS de .989. Batear frente a Judge le ayudó, pero la disciplina en el plato de Soto era de élite mucho antes de que se pusiera el uniforme a rayas. Un bateo entre Francisco Lindor y Pete Alonso debería ayudar a obtener resultados dignos de MVP para una ofensiva que se ubicará entre las mejores de las Grandes Ligas.

Predicción de la temporada: Algunos jugadores se relajan una vez que ganan la lotería de la agencia libre. Soto no será uno de ellos. El mejor bateador zurdo del béisbol establece otro récord personal de jonrones y termina entre los tres primeros en la votación para el MVP de la Liga Nacional.— Castillo

Wheeler es uno de los pocos agentes libres que ha cumplido tanto con su primer contrato con su nuevo equipo que consiguió otro antes de volver al mercado. Ha sido un modelo de consistencia desde que firmó con los Phillies en 2020. Además de perderse algunos inicios en 2022, ha lanzado cada cinco días, produciendo cuatro temporadas en las que recibió votos para el Cy Young, incluido el año pasado, cuando terminó segundo y formó parte de su segundo equipo All-Star. También tuvo el WHIP más bajo de la Liga Nacional, ponchando a 224 bateadores y concediendo solo 52 bases por bolas, 13 más que la temporada anterior. Filadelfia querrá más de ese tipo de producción.

Predicción de la temporada: Sobre el papel, la rotación de los Phillies es más profunda que nunca tras la incorporación de Jesus Luzardo y la permanencia de Taijuan Walker. Esto significa que podrían dar un respiro a Aaron Nola y Wheeler, teniendo en cuenta el kilometraje que se acumula en sus brazos a medida que el equipo sigue llegando a los playoffs. Wheeler no llegará a las 200 entradas este año, pero estará tan en forma como siempre, reservando sus cosas para la postemporada.

— Rogers

Después de mostrar destellos de brillantez en sus tres primeras temporadas, incluyendo un dominio en los últimos tres meses de 2023, finalmente todo encajó para Skubal en 2024, cuando ganó la triple corona de lanzadores de la Liga Americana (18 victorias, 2.39 de efectividad, 228 ponches) y fue el ganador unánime del premio Cy Young. Con una recta que alcanza una media de 97 mph, Skubal puede dejar fuera de combate a los bateadores con un calor de alto octanaje, al tiempo que mezcla un cambio de velocidad de élite y una slider fulminante. Si a eso le añadimos un dominio superior (solo 1.6 bases por bolas por cada nueve entradas), comienza la temporada como el favorito al Cy Young de la Liga Americana.

Predicción de la temporada: La temporada pasada, Skubal tuvo siete partidos sin decisión en los que permitió dos carreras o menos. Una mejor ofensiva de Detroit convertirá un par de esos partidos en victorias, y Skubal se convierte en el primer ganador de 20 partidos de la Liga Americana desde Justin Verlander en 2019. — Schoenfield

Mientras Harper sigue persiguiendo su primer anillo, sigue produciendo. El año pasado estuvo a punto de conseguir otra temporada con un OPS de .900. Como de costumbre, obtuvo votos para MVP y una candidatura para el All-Star. También ganó un Bate de Plata en primera base en 2024, un año después de ganar el premio como bateador designado de los Phillies. En otras palabras, está tan en forma como siempre, y muy lejos de su operación de codo en 2022. Harper caminó menos la temporada pasada que su producción normal, pero sigue siendo una amenaza. No se sorprenda si vuelve a estar en la conversación del MVP.

Predicción de la temporada: Harper igualó un récord personal de dobles la temporada pasada con 42. Coquetea con los 50 este año. — Rogers

Freeman probablemente tuvo su temporada más difícil en 2024, y luego terminó de la manera más emocionante. Durante la mayor parte del verano, su swing apenas se sentía bien. Alrededor del receso del Juego de Estrellas, uno de sus hijos pequeños, Max, sufrió el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno neurológico poco común que llevó a Freeman a alejarse del equipo durante más de una semana (Max se recuperó por completo). Un dedo lesionado atormentó a Freeman durante gran parte de agosto. El 26 de septiembre, la noche en que los Dodgers se hicieron con el título de la división, se torció el tobillo. Y durante un entrenamiento el día antes del inicio de la Serie de División de la Liga Nacional, se rompió el cartílago costal de la sexta costilla, una lesión que suele dejar a los jugadores fuera de juego durante meses.

Cada inicio de postemporada de Freeman se sentía como un pequeño milagro. Y, sin embargo, rindió, sobre todo con el grand slam de la victoria en el primer partido de la Serie Mundial, que impulsó a los Dodgers al campeonato.

Predicción de la temporada: Las cifras de Freeman bajaron un poco el año pasado: su línea ofensiva pasó de .331/.410/.567 en 2023 a .282/.378/.476. Su defensa también decayó un poco. Pero siguió siendo productivo, acumulando 4.1 WAR de FanGraphs. Fue su cifra más baja en una temporada completa desde 2013, pero sigue siendo la tercera más alta entre los inicialistas. Volverá a acercarse a las cinco victorias en su temporada de 35 años.— Gonzalez

Al igual que Vladimir Guerrero Jr. entró en el top 10 de varias de las tablas de clasificación de carrera de los Blue Jays, está entrando en la que podría ser su última temporada con la franquicia. A pesar de todo el éxito que han tenido los Jays durante su existencia, y de los miembros del Salón de la Fama que han vestido sus uniformes, Toronto nunca ha tenido nada parecido a un miembro del Salón de la Fama que solo haya jugado en su equipo durante toda su carrera.

Los 21.3 bWAR de Guerrero son el récord de la franquicia para jugadores que solo han jugado para los Blue Jays, y le siguen sus actuales compañeros de equipo Bo Bichette (17.5) y Alejandro Kirk (9.0). Si ninguno de estos jugadores permanece con los Jays durante toda la temporada, el primer puesto vuelve a ser para Devon Travis (5.6). Guerrero podría convertirse en el rostro histórico de esta franquicia, o simplemente en otro gran jugador que pasó por ella.

Predicción de la temporada: Después de un comienzo lento en 2024, Guerrero se disparó a un ritmo de .345/.412/.590 a partir del 1 de mayo. Este es el tipo de bateador que imaginamos cuando Vlady irrumpió en las Grandes Ligas con tanto bombo. Acaba de llegar a su mejor momento, y esta es una temporada de plataforma para él con millones incalculables en juego. Esperamos una temporada monstruosa para Guerrero, con toda su producción llegando para los Azulejos. Con Guerrero a la cabeza, Toronto parece ser un contendiente en los playoffs hasta bien entrada la temporada, lo que hace que un intercambio en temporada sea mucho más difícil de justificar. — Doolittle

Henderson dio otro salto adelante en su temporada de 23 años, llegando al equipo All-Star de la Liga Americana y terminando cuarto en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Henderson se clasificó entre los 11 mejores de las Grandes Ligas en fWAR, jonrones, slugging y OPS en su primer año completo como campocorto de las Grandes Ligas. Posiblemente, lo único que podría impedir que Henderson tenga un rendimiento digno de MVP en 2025 es una lesión, por lo que los Orioles están actuando con cautela con su distensión intercostal. El campocorto no jugó en un partido de exhibición después de sufrir la lesión el 27 de febrero y comenzó la temporada en la lista de lesionados. Los Orioles tienen un grupo de jóvenes y brillantes jugadores de posición, pero mantener a Henderson en el campo es primordial.

Predicción de la temporada: Los Orioles no apresuran el regreso de Henderson y este necesita algo de tiempo para encontrar el ritmo antes de volver a estar en forma en mayo. Forma parte de otro equipo All-Star, termina entre los 12 primeros en fWAR y coquetea con una temporada 30-30. — Castillo

Una de las sorpresas en la clasificación, las herramientas, la edad y las métricas de Tatis sugieren que sus números ofensivos (.276/.340/.492 en 2024) pueden acercarse más a sus cifras anteriores a la suspensión (.292/.369/.596 de 2019 a 2021). La temporada pasada se situó en el percentil 99 en cuanto a tasa de bateo duro, a pesar de jugar con una reacción de estrés en el fémur derecho. Aun así, formó parte del equipo All-Star antes de que la lesión lo dejara fuera durante dos meses, pero un Tatis sano podría acercarse a los 42 jonrones que bateó en 2021.

Predicción de la temporada: El juego es mejor con un Tatis dinámico, así que predigamos buena salud, 35 jonrones y un regreso a su estatus de Guante de Oro en 2023. — Schoenfield

16. Francisco Lindor, SS, New York Mets

Lindor fue el corazón de los Mets en 2024, y su temporada reflejó el éxito del equipo. Al igual que los Mets, Lindor estuvo mal en abril, pero remontó su lento comienzo a medida que el clima se fue calentando. Bateó 33 jonrones con 29 robos de base y un OPS de .844 en 152 partidos antes de superar una lesión en la espalda que lo dejó fuera de juego cerca del final de la temporada regular. Volvió a producir en momentos decisivos, proporcionando dos de los mayores jonrones de la historia de la franquicia (un jonrón que dio la ventaja a los Mets en los playoffs en la última jornada de la temporada, seguido de un grand slam en la serie divisional contra los Phillies). Fue la piedra angular de la franquicia que los Mets habían previsto.

Predicción de la temporada: Lindor saca provecho de la protección de Soto a su espalda, mejorando su promedio de bateo en 20 puntos y produciendo otra temporada de 30/20, al tiempo que consigue su primer equipo All-Star como Met en su quinta temporada con la franquicia.

— Castillo

Es una fuerza sin igual. ¿Quién más podría liderar las Grandes Ligas en ponches, veces atrapado robando y errores, y aun así terminar noveno entre los jugadores de posición en victorias por encima del reemplazo de FanGraphs? Aquí está la parte aterradora: De La Cruz tiene solo 23 años, y viene de su primera temporada completa en las Grandes Ligas. Con la experiencia, sus ponches deberían disminuir y sus errores, tanto en las bases como en el campo, se moderarán. Pero pasará un tiempo antes de que su abrumadora variedad de herramientas ceda, aunque sea un poco. En resumen, De La Cruz ya es increíble y podría mejorar significativamente. Basta con ver su reciente partido de dos jonrones y siete carreras impulsadas como prueba.

Predicción de la temporada: La temporada pasada, De La Cruz bateó 25 jonrones y robó 67 bases, lo que le sitúa a la cabeza de la liga, pero también se ponchó 218 veces, lo cual es demasiado. Veremos más equilibrio en De La Cruz esta temporada, con algo así como 35 jonrones y 45 robos de base, y un puesto entre los tres jugadores más valiosos de la Liga Nacional.

— Gonzalez

El viejo dicho, que probablemente sea cierto, es que una buena medida de la grandeza de un jugador de béisbol es cómo fue su peor temporada. Es demasiado pronto para saber si 2024 será el punto más bajo de la carrera de Carroll, pero su clasificación sugiere que la fe en él apenas ha disminuido (ocupaba el décimo puesto en esta lista hace un año). Fue una temporada difícil para Carroll, que tuvo un promedio de .210 y solo dos jonrones después de 87 partidos. Luego, regresó la versión de Carroll de 2023, el Novato del Año de la Liga Nacional. Después de batear su tercer jonrón de la temporada el 7 de julio, Carroll tuvo un OPS de .928 con 20 jonrones y 20 robos. ¿Cuál es el verdadero Carroll? Una clasificación general n.º 18 te dice lo que pensamos.

Predicción de la temporada: Solo cuatro jugadores desde 1901 han tenido una temporada con 20 jonrones, 20 triples y 20 robos: Wildfire Schulte (1911), Willie Mays (1957), Jimmy Rollins (2007) y Curtis Granderson (sorprendentemente también en 2007). Esperamos que Carroll se una a esa lista en 2025.

— Doolittle

Tucker ha tenido éxito en todos los lugares en los que ha estado y ha tenido un comienzo tórrido después de cambiar de equipo, liga y ciudad en 2025. Su comportamiento tranquilo le será útil en su transición al Wrigley Field, que puede causar estragos en la mentalidad de los bateadores dependiendo del clima.

Tucker añadió recientemente un elemento a su juego que le será útil a medida que avance en su año como agente libre y más allá: ignorar los pitcheos malos de los lanzadores. Ha reducido su zona de bateo y está haciendo swing a más lanzamientos bateables que al principio de su carrera. Su tasa de bases por bolas se ha disparado en los últimos dos años, al igual que sus números generales.

Predicción de la temporada: Recibirá 100 o más bases por bolas por primera vez en su carrera, cuando los equipos rivales se den cuenta de que es el bateador más peligroso de la alineación. Ese no fue siempre el caso en Houston. — Rogers

Acuña fue uno de los jugadores más difíciles de clasificar en esta lista. Probablemente no regrese hasta mayo, mientras se recupera de su segundo desgarro de ligamento cruzado anterior que puso fin a su temporada 2024 después de 49 partidos, una temporada en la que no estaba ni cerca de su nivel unánime de MVP de 2023, cuando bateó .337 con 41 jonrones y 73 bases robadas. La cuestión antes de la lesión: después de reducir su tasa de ponches en 2023 a solo el 11.4 %, volvió a la norma de su carrera del 23.9 %. Acuña tiene mucho que demostrar, no solo que estará sano, sino que 2023 no fue el mejor año de su carrera.

Predicción de la temporada: : Acuña solo tuvo un slugging de .413 en 2022 (después de regresar de su primera rotura de ligamento cruzado anterior) y solo .365 la temporada pasada, pero encuentra su golpe de poder y batea más de .500, y roba 25 bases. — Schoenfield

Cuando Seager juega, es tan productivo como cualquiera en el béisbol. La temporada pasada, el campocorto, que se sometió a dos cirugías de hernia deportiva en nueve meses, compiló 4.6 fWAR en solo 123 partidos. El año anterior, fue aún mejor: 6.3 fWAR en 119 partidos, terminando segundo en la carrera de MVP de la Liga Americana durante la temporada de campeonato de los Rangers a pesar de caer en la lista de lesionados dos veces debido a dolencias en los isquiotibiales y el pulgar. El reto es mantenerse lo suficientemente sano como para ayudar a los Rangers a ganar más partidos esta temporada. Si lo consigue, debería estar en la conversación de MVP para un club con grandes expectativas después de perderse la postemporada en 2024.

Predicción de la temporada: Seager batea 35 jonrones y 40 dobles en 130 partidos, lo suficiente para llevar a los Rangers de vuelta a la postemporada.

— Castillo

22. Ketel Marte, 2B, Arizona Diamondbacks

Hace una década, cuando Marte irrumpió por primera vez en las grandes ligas, había bateado cinco jonrones en ligas menores a lo largo de cinco temporadas profesionales. Ha sido todo un viaje desde entonces hasta 2024, cuando Marte conectó 36 bombas (en 136 partidos) y terminó tercero en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Marte está entrando en su temporada de los 31 años, pero podría estar mejorando. Ese repunte de jonrones se produjo gracias a un salto cuántico en la velocidad de salida (de 146.6 km/h a 151.4 km/h) y a un aumento del 50 % en la tasa de barriles. Marte sigue siendo una de las estrellas olvidadas del béisbol.

Predicción de la temporada: Marte se mantiene fuera de la lista de lesionados, juega más de 150 partidos y tiene su primera temporada con 40 jonrones, 100 carreras impulsadas y 100 anotadas. — Doolittle

23. Jackson Merrill, CF, San Diego Padres

Lo que Merrill logró el año pasado merece más reconocimiento. Cuando empezó, era un torpedero de 20 años que no había jugado más allá de la categoría Doble-A. A finales de 2024, se convirtió en un muy buen jardinero central defensivo y en un catalizador de una ofensiva de élite de los Padres, con un promedio de .292/.326/.500, 24 jonrones y 90 carreras impulsadas, a la vez que destacaba en numerosos momentos importantes. A menudo, Merrill parecía una superestrella experimentada, no alguien que apenas tenía la edad legal para beber.

Para el segundo año, quiere centrarse en aumentar sus bases por bolas y reducir sus ponches. Teniendo en cuenta todo lo que hizo en el primer año, podría resultarle fácil.

Predicción de la temporada: Merrill pasará al puesto número 3 de la alineación de los Padres, flanqueado por las superestrellas Fernando Tatis Jr. y Manny Machado. Podría ayudar a calmar la temida depresión del segundo año y tal vez conducir a una temporada ofensiva aún mejor. Las 130 carreras ponderadas creadas por Merrill el año pasado aumentarán hasta el rango de 150.

— Gonzalez

24. Corbin Burnes, SP, Arizona Diamondbacks

La transición a un nuevo equipo será interesante, ya que Burnes sigue subiendo de categoría en cuanto a los bateadores a los que se enfrentará dentro de su división. Después de una temporada bastante fácil en la División Central de la Liga Nacional, llevó su talento a Baltimore en una fuerte División Este de la Liga Americana la temporada pasada. Ahora está en la División Oeste de la Liga Nacional, que alberga a los Dodgers y a los Padres, junto con el Coors Field. Esos partidos serán la tarea más difícil de Burnes en la división hasta la fecha, aparte de sus aperturas contra los Yankees la temporada pasada, en las que cedió solo tres carreras en 11 entradas y ponchó a 15. Su clasificación podría ser más alta si domina en la división más difícil para los lanzadores del béisbol.

Predicción de la temporada: Otra temporada de 200 entradas y 200 ponches está al alcance de Burnes después de quedarse a las puertas de ello durante los dos últimos años (lo logró en 2022). Su efectividad podría superar los 3.00 en la División Oeste de la Liga Nacional, pero también lo hará su total de ponches, que fue de 181 el año pasado.— Rogers

25. Rafael Devers, BD, Boston Red Sox

Ningún jugador estará más bajo escrutinio en 2025 que Devers, especialmente después de comenzar la temporada con 15 ponches y ningún hit en sus primeros cinco partidos. Después de que los Red Sox firmaran a Alex Bregman, Devers dijo que no estaba dispuesto a moverse de la tercera base, aunque finalmente cambió de opinión sobre un movimiento a BD y dijo que está listo para ayudar al equipo a ganar. También pasó la temporada baja rehabilitándose ambos hombros y llegó al campamento sin estar en forma. Si su mente y su cuerpo están bien, no se puede negar su destreza ofensiva: ha bateado .279/.354/.519 en las últimas cuatro temporadas, con un promedio de 32 jonrones y 96 carreras impulsadas.

Predicción de la temporada: Devers se sacude su lento comienzo, juega más partidos como bateador designado que de tercera base y produce su cuarta temporada de 30 jonrones.

— Schoenfield

Basándonos en lo que sabíamos al comenzar la temporada pasada, se esperaba que J-Rod estuviera entre los 10 mejores. Pero su tercera temporada en MLB fue desconcertante. A pesar de estar en el objetivo con sus normas de principios de carrera para indicadores como la tasa de ponches, la tasa de bases por bolas y el BABIP, el poder de Rodríguez desapareció durante la mayor parte del verano. Su porcentaje de slugging cayó por debajo de .400 después del tercer partido de la temporada y no volvió a subir hasta el 20 de septiembre. Rodríguez terminó fuerte, pero incluso ese último arreón dejó a muchos preguntándose qué había pasado durante la mayor parte de los cinco meses anteriores. No esperes que vuelva a suceder.

Predicción de la temporada: El T-Mobile Park siempre jugará en contra de los números brutos de Rodríguez, pero estará bien. Estuvo estelar durante los entrenamientos de primavera, así que esperen que J-Rod empiece a correr (y a machacar) pronto y a menudo en su camino hacia el top 10 de 2026. — Doolittle

27. Max Fried, PA, New York Yankees

Los Yankees le dieron a Fried un contrato de ocho años y $218 millones en diciembre, con la intención de que fuera el segundo abridor en una rotación cargada. Mucho ha cambiado desde entonces. Gerrit Cole se sometió a una cirugía de Tommy John que puso fin a la temporada. Luis Gil sufrió una distensión en el músculo dorsal que lo mantendrá fuera al menos durante los dos primeros meses de la temporada. Fried ahora es el as. Los Yankees cuentan con que Fried repita su éxito en Atlanta, lo que requerirá mantenerse sano después de pasar tiempo en la lista de lesionados las dos últimas temporadas debido a lesiones en el antebrazo.

Predicción de la temporada: Fried se pierde algunos inicios, lo que no es lo peor cuando el objetivo es lanzar hasta bien entrado octubre, y registra una efectividad de 3.10 en 170 entradas en una temporada All-Star.

— Castillo

Que Chourio ocupe un puesto tan alto en la lista habla de su esperada mejora después de terminar tercero en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional. Consiguió un promedio de .275 con 21 jonrones y 22 bases robadas (solo el decimoséptimo novato con una temporada de 20/20), pero su techo es incluso más alto que esta clasificación, teniendo en cuenta cómo bateó en sus últimos 94 partidos: .306/.362/.525 con una tasa de ponches del 18 %.

Posee un potencial de contacto de élite con una potencia bruta superior a la media que se suma a una defensa sobresaliente y una velocidad más que buena. Ah, y solo tiene 21 años. Es emocionante, joven y tiene la oportunidad de convertirse en un verdadero jugador franquicia.

Predicción de la temporada: Chourio se convierte en el All-Star más joven en la historia de los Brewers y en el tercer jugador en lograr una temporada de 30/30 antes de cumplir 22 años (junto a Mike Trout y Ronald Acuña Jr.). — Schoenfield

29. Trea Turner, SS, Philadelphia Phillies

Su WAR ha bajado en cada una de sus dos temporadas con los Phillies, pero Turner sigue siendo un contribuyente sólido que muestra una combinación de potencia y velocidad de primer nivel, aunque el año pasado solo robó 19 bases. Queda por ver si ese descenso en las bases robadas es el comienzo de una tendencia porque cumplirá 32 años en junio, pero solo hay un puñado de torpederos que registran regularmente temporadas de OPS de .800, algo que Turner ha hecho en seis de los últimos siete años.

Predicción de la temporada: A pesar de su velocidad, Turner no consiguió ningún triple en 2024. Eso no sucederá en 2025, ya que liderará la liga con 12.— Rogers

30. Brent Rooker, BD, Athletics

Los Atléticos hicieron lo que tenían que hacer a principios de este año, firmando con Rooker una extensión de cinco años y $60 millones. Los Atléticos necesitan consolidar su núcleo de cara a Las Vegas, y Rooker, de 30 años, es la actual cara del equipo. Los Atléticos lo adquirieron tras ser dado de baja por los Reales en noviembre de 2022 y lo vieron llevar una ofensiva por lo demás deficiente en la temporada siguiente, bateando 30 jonrones y consiguiendo un OPS de .817. Rooker lo llevó a otro nivel en 2024, bateando 39 jonrones, impulsando 112 carreras y terminando séptimo en las Grandes Ligas con un WRC+ de 164.

Predicción de la temporada: Más de lo mismo de Rooker, que viene de un 293/.355/.562 y se beneficiará del desarrollo de algunos de los jugadores más jóvenes de los A’s. Será titular en los jardines mucho más a menudo que los 13 partidos que jugó el año pasado, lo que liberará al bateador designado para dar un respiro ocasional a otros A’s.— Gonzalez

31. Dylan Cease, PA, San Diego Padres

32. Chris Sale, PA, Atlanta Braves

33. Mike Trout, RF, Los Angeles Angels

34. Blake Snell, PA, Los Angeles Dodgers

35. Adley Rutschman, C, Baltimore Orioles

36. Jarren Duran, OF, Boston Red Sox

37. Garrett Crochet, PA, Boston Red Sox

38. Austin Riley, 3B, Atlanta Braves

39. Manny Machado, 3B, San Diego Padres

41. Matt Olson, 1B, Atlanta Braves

42. Yoshinobu Yamamoto, PA, Los Angeles Dodgers

43. Emmanuel Clase, PR, Cleveland Guardians

45. Aaron Nola, PA, Philadelphia Phillies

46. Framber Valdez, PA, Houston Astros

47. Alex Bregman, 3B, Boston Red Sox

48. Cole Ragans, PA, Kansas City Royals

49. Logan Gilbert, PA, Seattle Mariners

50. Marcus Semien, 2B, Texas Rangers

51. Luis Castillo, PA, Seattle Mariners

52. Zac Gallen, PA, Arizona Diamondbacks

53. Teoscar Hernández, LF, Los Angeles Dodgers

54. Devin Williams, PR, New York Yankees

55. Logan Webb, PA, San Francisco Giants

56. Spencer Strider, PA, Atlanta Braves

57. George Kirby, PA, Seattle Mariners

58. Michael King, PA, San Diego Padres

59. Oneil Cruz, CF, Pittsburgh Pirates

60. Roki Sasaki, PA, Los Angeles Dodgers

61. Pete Alonso, 1B, New York Mets

63. William Contreras, C, Milwaukee Brewers

64. Michael Harris II, CF, Atlanta Braves

65. Wyatt Langford, LF, Texas Rangers

66. Matt Chapman, 3B, San Francisco Giants

67. Shane McClanahan, PA, Tampa Bay Rays

68. José Altuve, LF/2B, Houston Astros

69. Hunter Greene, PA, Cincinnati Reds

70. Jacob deGrom, PA, Texas Rangers

71. Lawrence Butler, RF, Athletics

72. Riley Greene, OF, Detroit Tigers

73. Mason Miller, PR, Athletics

74. Jazz Chisholm Jr., 2B, New York Yankees

75. Tyler Glasnow, PA, Los Angeles Dodgers

76. Shota Imanaga, PA, Chicago Cubs

77. Josh Hader, PR, Houston Astros

78. Marcell Ozuna, BD, Atlanta Braves

79. Cristopher Sánchez, PA, Philadelphia Phillies

80. Will Smith, C, Los Angeles Dodgers

81. Kyle Schwarber, BD, Philadelphia Phillies

82. Dansby Swanson, SS, Chicago Cubs

83. Seth Lugo, PA, Kansas City Royals

84. Anthony Volpe, SS, New York Yankees

85. Carlos Rodón, PA, New York Yankees

86. Cal Raleigh, C, Seattle Mariners

87. Matt McLain, 2B, Cincinnati Reds

88. Hunter Brown, PA, Houston Astros

89. J.T. Realmuto, C, Philadelphia Phillies

90. Christian Yelich, LF, Milwaukee Brewers

91. Anthony Santander, RF, Toronto Blue Jays

92. Steven Kwan, LF, Cleveland Guardians

93. Edwin Díaz, PR, New York Mets

94. Vinnie Pasquantino, 1B/DH, Kansas City Royals

95. Cody Bellinger, CF, New York Yankees

97. Triston Casas, 1B, Boston Red Sox

98. Bryce Miller, PA, Seattle Mariners

99. Salvador Perez, C/1B, Kansas City Royals

100. Kodai Senga, SP, New York Mets

