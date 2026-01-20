Abinader objeta ley autorizaría los pagos atrasados por obras

El presidente Luis Abinader observó la recién aprobada ley que autoriza el pago a pequeños contratistas de deudas por obras estatales ejecutadas

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader observó un proyecto de ley mediante el cual se autorizaría el pago inmediato de deudas a pequeños contratistas por obras estatales ejecutadas.

El Mandatario advirtió que esa iniciativa pone en riesgo las finanzas públicas, por lo cual dispuso devolverla al Congreso Nacional ya que ordena desembolsos sin establecer montos exactos, identificar fuentes de financiamiento y sin garantizar que las obligaciones sean ciertas, líquidas y exigibles.

En una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, valora el trabajo de ambas cámaras legislativas al procurar honrar deudas legítimas del Estado con contratistas, supervisores, asfalteros y trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas.

INCONSISTENCIAS JURIDICAS Y PRESUPUESTARIAS

No obstante, señala que el texto aprobado incurre en inconsistencias jurídicas y presupuestarias que ameritan una revisión integral antes de cualquier ejecución.

El eje principal de la observación presidencial descansa en la legalidad presupuestaria y la sostenibilidad fiscal.

Abinader sostiene que la ley pretende reconocer obligaciones financieras sin una verificación previa de su certeza y liquidez, delegando esa comprobación a un momento posterior, lo que, a su juicio, invierte el orden prudente que debe regir el gasto público.

“Reconocer primero y verificar después expone al Estado a asumir compromisos sin conocer su magnitud real ni su impacto sobre el Presupuesto General de la Nación, indica.

CONSTITUCION IMPONE LIMITES CLAROS AL ENDEUDAMIENTO

El Jefe de Estado recuerda que la Constitución impone límites claros al endeudamiento y al gasto, obligando a programar ingresos y egresos conforme a la capacidad de pago del Estado.

En ese orden, advierte que ninguna ley que ordene pagos o genere obligaciones puede tener validez si no identifica los recursos necesarios para su ejecución.

La normativa observada no fija un monto consolidado de la deuda ni define con precisión la fuente de los fondos, aspectos que resultan esenciales para preservar el equilibrio fiscal.

