Abinader objeta ley autorizaría los pagos atrasados por obras

imagen
El presidente Luis Abinader observó la recién aprobada ley que autoriza el pago a pequeños contratistas de deudas por obras estatales ejecutadas

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader observó un proyecto de ley mediante el cual se autorizaría el pago inmediato de deudas a pequeños contratistas por obras estatales ejecutadas.

El Mandatario advirtió que esa iniciativa pone en riesgo las finanzas públicas, por lo cual dispuso  devolverla al Congreso Nacional ya que ordena desembolsos sin establecer montos exactos, identificar fuentes de financiamiento y sin garantizar que las obligaciones sean ciertas, líquidas y exigibles.

En una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, valora el trabajo de ambas cámaras legislativas al procurar honrar deudas legítimas del Estado con contratistas, supervisores, asfalteros y trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas.

INCONSISTENCIAS JURIDICAS Y PRESUPUESTARIAS

No obstante, señala que el texto aprobado incurre en inconsistencias jurídicas y presupuestarias que ameritan una revisión integral antes de cualquier ejecución.

El eje principal de la observación presidencial descansa en la legalidad presupuestaria y la sostenibilidad fiscal.

Abinader sostiene que la ley pretende reconocer obligaciones financieras sin una verificación previa de su certeza y liquidez, delegando esa comprobación a un momento posterior, lo que, a su juicio, invierte el orden prudente que debe regir el gasto público.

“Reconocer primero y verificar después expone al Estado a asumir compromisos sin conocer su magnitud real ni su impacto sobre el Presupuesto General de la Nación, indica.

CONSTITUCION IMPONE LIMITES CLAROS AL ENDEUDAMIENTO

El Jefe de Estado recuerda que la Constitución impone límites claros al endeudamiento y al gasto, obligando a programar ingresos y egresos conforme a la capacidad de pago del Estado.

En ese orden, advierte que ninguna ley que ordene pagos o genere obligaciones puede tener validez si no identifica los recursos necesarios para su ejecución.

La normativa observada no fija un monto consolidado de la deuda ni define con precisión la fuente de los fondos, aspectos que resultan esenciales para preservar el equilibrio fiscal.

an/am

guest
14 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Dominicano
Dominicano
3 horas hace

Muy bien señor presidente Abinader, aquí muchas veces le pagan obras a los ingenieros sólo porque ellos reportan que culminaron una obra, cuando es falso, por ejemplo. En el proyecto Invi la Virgen de la victoria no han terminado de asfaltar un pedacito de calle que no tiene 2 kilómetros, eso es entrando por la parada de la guagua ruta 59, y de seguro que la reportaron como terminada. Y eso pasa por no tener una supervisión.

2
0
Responder
Angel
Angel
3 horas hace

Tenia Que ser el arabe , ladron al fin son todos ellos . Aprendio del papa.

0
-3
Responder
Jova
Jova
4 horas hace

Ese encabezado esta viciado no dice Que fueron obras del otro gobierno sin contrato

0
0
Responder
Ruben
Ruben
11 horas hace

Tanto préstamos de danilo y el le están pasando factura a el país no quiere cumplir con los trabajadores ahora con las deudas así enpiesan cosas más difícil vendrán mientras un grupito chilin con todos el dinero robado

0
-1
Responder
colibroe
colibroe
12 horas hace

Este idiota destruyo el pais, destruyo todo, ahora no quiere pagar las deudas del Estado como debe ser, claro no quiere pagar porque se robaron el dinero del pueblo y piensan seguir robandose el dinero del pueblo, maldito raidor, destructor, un inepto, un incapaz, bueno para nada, nos va dejar destruido el pais, ese energunmeno, ese mongolico, idiota

1
-4
Responder
Yno Rodrig
Yno Rodrig
12 horas hace
Responder a  colibroe

Si Lo ladrones peledeistas fupu devuelven Todos lo Robados creo que asi se debe pagar si hay prueba

2
-1
Responder
Marcel
Marcel
2 horas hace
Responder a  Yno Rodrig

Y de los 15 mil millones que se robaron de SeNaSa no pueden coger dinero para pagar esos chelitos?

0
0
Responder
Ynot
Ynot
12 horas hace
Responder a  colibroe

Esto es lo que se llama opinar sin saber.

2
-1
Responder
RojoTodoUS
RojoTodoUS
13 horas hace

…»Al Pe o – LD (PLD) Que Pague Sus Deudas Que Se Robo, Que Devuelva Todo Lo Robado, Y Con Eso Es Suficiente y Sobran Muchos Cuartos» !!!…

1
-1
Responder
Marcel
Marcel
2 horas hace
Responder a  RojoTodoUS

Y de los 15 mil millones que se robaron del SeNaSa, no pueden coger algo de dinero y pagar esos chelitos?

0
0
Responder
Juan Bosch
Juan Bosch
13 horas hace

Creo que eso no se debe pagar recuerden cuando tiraban asfalto en el agua y las escuelas que dejaron a mitad

2
0
Responder
el mm
el mm
14 horas hace

FELICITO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR QUE SI LA PROMULGABA IBA A SER COMPLICE DE ESTE ROBO AL PUEBLO DOMINICANO .PARTICULARMENTE YO LE RECLAMARIA A AMBAS CAMARAS POR ALGO TAN DESCABELLADO COMO ESTA LEY ABSURDA Y SIN SENTIDO DE VERACIDAD

3
0
Responder