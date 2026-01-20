Abinader objeta ley autorizaría los pagos atrasados por obras
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader observó un proyecto de ley mediante el cual se autorizaría el pago inmediato de deudas a pequeños contratistas por obras estatales ejecutadas.
El Mandatario advirtió que esa iniciativa pone en riesgo las finanzas públicas, por lo cual dispuso devolverla al Congreso Nacional ya que ordena desembolsos sin establecer montos exactos, identificar fuentes de financiamiento y sin garantizar que las obligaciones sean ciertas, líquidas y exigibles.
En una comunicación al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, valora el trabajo de ambas cámaras legislativas al procurar honrar deudas legítimas del Estado con contratistas, supervisores, asfalteros y trabajos de mantenimiento correctivo en escuelas.
INCONSISTENCIAS JURIDICAS Y PRESUPUESTARIAS
El eje principal de la observación presidencial descansa en la legalidad presupuestaria y la sostenibilidad fiscal.
Abinader sostiene que la ley pretende reconocer obligaciones financieras sin una verificación previa de su certeza y liquidez, delegando esa comprobación a un momento posterior, lo que, a su juicio, invierte el orden prudente que debe regir el gasto público.
“Reconocer primero y verificar después expone al Estado a asumir compromisos sin conocer su magnitud real ni su impacto sobre el Presupuesto General de la Nación, indica.
CONSTITUCION IMPONE LIMITES CLAROS AL ENDEUDAMIENTO
El Jefe de Estado recuerda que la Constitución impone límites claros al endeudamiento y al gasto, obligando a programar ingresos y egresos conforme a la capacidad de pago del Estado.
En ese orden, advierte que ninguna ley que ordene pagos o genere obligaciones puede tener validez si no identifica los recursos necesarios para su ejecución.
La normativa observada no fija un monto consolidado de la deuda ni define con precisión la fuente de los fondos, aspectos que resultan esenciales para preservar el equilibrio fiscal.
an/am
Muy bien señor presidente Abinader, aquí muchas veces le pagan obras a los ingenieros sólo porque ellos reportan que culminaron una obra, cuando es falso, por ejemplo. En el proyecto Invi la Virgen de la victoria no han terminado de asfaltar un pedacito de calle que no tiene 2 kilómetros, eso es entrando por la parada de la guagua ruta 59, y de seguro que la reportaron como terminada. Y eso pasa por no tener una supervisión.
Tenia Que ser el arabe , ladron al fin son todos ellos . Aprendio del papa.
Ese encabezado esta viciado no dice Que fueron obras del otro gobierno sin contrato
Tanto préstamos de danilo y el le están pasando factura a el país no quiere cumplir con los trabajadores ahora con las deudas así enpiesan cosas más difícil vendrán mientras un grupito chilin con todos el dinero robado
Este idiota destruyo el pais, destruyo todo, ahora no quiere pagar las deudas del Estado como debe ser, claro no quiere pagar porque se robaron el dinero del pueblo y piensan seguir robandose el dinero del pueblo, maldito raidor, destructor, un inepto, un incapaz, bueno para nada, nos va dejar destruido el pais, ese energunmeno, ese mongolico, idiota
Si Lo ladrones peledeistas fupu devuelven Todos lo Robados creo que asi se debe pagar si hay prueba
Y de los 15 mil millones que se robaron de SeNaSa no pueden coger dinero para pagar esos chelitos?
Esto es lo que se llama opinar sin saber.
…»Al Pe o – LD (PLD) Que Pague Sus Deudas Que Se Robo, Que Devuelva Todo Lo Robado, Y Con Eso Es Suficiente y Sobran Muchos Cuartos» !!!…
Y de los 15 mil millones que se robaron del SeNaSa, no pueden coger algo de dinero y pagar esos chelitos?
Creo que eso no se debe pagar recuerden cuando tiraban asfalto en el agua y las escuelas que dejaron a mitad
FELICITO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR QUE SI LA PROMULGABA IBA A SER COMPLICE DE ESTE ROBO AL PUEBLO DOMINICANO .PARTICULARMENTE YO LE RECLAMARIA A AMBAS CAMARAS POR ALGO TAN DESCABELLADO COMO ESTA LEY ABSURDA Y SIN SENTIDO DE VERACIDAD