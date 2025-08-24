Ve hay negocio y saqueo en RD detrás de crisis de los apagones

Isaías Ramos, presidente de la Fundación Foro Cívico y Social.

SANTO DOMINGO.- Los apagones en la República Dominicana no son un accidente ni consecuencia de factores externos, como algunos pretenden hacernos creer, expresó el Dr. Isaías Ramos, presidente del Frente Cívico y Social (FCS).

“Lo que estamos viviendo es el resultado de un sistema energético que no fue diseñado para beneficiar al pueblo, sino para robarle sus recursos y entregárselos a unos pocos”, dijo.

Expresó que “cada apagón es un recordatorio de que la crisis energética es un negocio bien orquestado,que ha hecho que millones de dominicanos sufran las consecuencias, mientras las élites se enriquecen”,

“El Gobierno lleva más de dos décadas malgastando más de 30 mil millones de dólares en ‘subsidios’ para un sistema ineficiente y costoso, sin que se vea ninguna mejora”, añadió.

Manifestó que, de hecho, con la mitad de esos recursos —menos de 20 mil millones de dólares— podríamos construir un sistema de energía renovable con 20 mil megavatios de capacidad, aprovechando el sol y el viento, para dar a la nación energía confiable, competitiva y sostenible.

Ramos dijo que en lugar de eso, seguimos dependiendo de combustibles fósiles importados y de generadores privados que enriquecen a unos pocos, mientras el pueblo “paga la cuenta”.

“La partidocracia que gobierna el país ha utilizado la crisis eléctrica como excusa para desprestigiar lo público, devaluar lo estatal y entregárselo a élites privadas a precios de chatarra, incluso mediante fideicomisos que privatizan rentas y socializan riesgos. Esto es un atraco al pueblo dominicano. Es un saqueo que ha sido permitido por una partidocracia que ha entregado nuestra soberanía energética a grandes corporaciones privadas, que se llenan los bolsillos a costa de la miseria de millones», señaló Ramos.

PROPUESTA DEL FCS

El Presidente del FCS explicó que la propuesta de este movimiento es invertir de manera radical y responsable en energía renovable.

“Lo que proponemos es un modelo energético totalmente diferente. Invertir en energía renovable con 10 mil megavatios eólicos y 10 mil megavatios solares en los lugares más adecuados del país, de acuerdo con estudios técnicos ya realizados. Esta transición permitiría reducir las tarifas eléctricas en un 50% y, al mismo tiempo, garantizar un suministro continuo y confiable de energía”, enfatizó.

Puntualizó que con esto ahorraríamos más de 3 mil millones de dólares al año, recursos que podrían invertirse en educación, salud y desarrollo de infraestructura.”