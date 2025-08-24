Ve Gobierno necesita reforma fiscal para obtener más recursos
SANTO DOMINGO.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, admitió que el gobierno necesita implementar una reforma fiscal a fin de obtener recursos para realizar obras de infraestructura, implementar políticas públicas y realizar inversiones de capital.
Aclaró, sin embargo, que el presidente Luis Abinader ni su gobierno no han planteado de nuevo ninguna iniciativa en este sentido. Recordó que el mandatario «como un demócrata a carta cabal» retiró un proyecto de ley que, para tales fines, había sometido al Congreso Nacional, y se ha estado manejando con un presupuesto» bastante estrecho».
«El tema de la necesidad de una reforma tributaria ha sido puesto sobre el tapete por empresarios y representantes de diferentes sectores, quienes entienden que se necesita adecuar la economía al crecimiento del producto interno bruto», explicó Bisonó en el programa D’Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema y TV Quisqueya (EE.UU.), donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.
Alegó que la economía dominicana «es mucho más grande que hace 20 años» y en los próximos 20 años, no importa quién esté en el gobierno, será aún mayor.
Señaló que los tiempos van cambiando y se necesita más inversión en infraestructuras y políticas públicas, pero el presupuesto de hoy sigue siendo el mismo que en el 2020. «Veremos qué pasa con este presupuesto complementario y esa inversión, cómo se va a inyectar a los sectores» y cómo la economía reacciona”, detalló.
Insistió en que “el presidente no ha planteado reforma alguna, ni el gobierno tampoco, pero es un hombre que escucha, y lo ha demostrado con iniciativas que ha sometido y las ha retirado porque no han contado con el consenso de la población”.
“Yo estoy seguro de que si le demuestran, o alguien propone, algo que no vaya a causar mayores problemas, sino mayores beneficios, seguro que el Presidente lo va a ver, lo va a tratar y lo va a conocer”, sentenció.
