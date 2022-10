NUEVA YORK: Ve doctor Lantigua sería una posible solución a crisis PRM-NY

Javier Fuentes y el doctor Rafael Lantigua

NUEVA YORK.- La designación del doctor Rafael Lantigua como presidente de la seccional del Partido Revolucionario Moderno en Nueva York sería una posible solución a la crisis de esa organización en la Gran Manzana, opinó el politólogo Javier Fuentes.

«Vemos con beneplácito que dentro de una propuesta de solución que circula se esté planteado colocar al doctor Rafael Lantigua como árbitro o presidente interino, para poder sacar esa organización de la inercia», declaró el también excoordinador general de estrategia y comunicaciones de la candidatura de Alejandro Rodríguez (Tontón), para la presidencia de la seccional del PRM en Nueva York.

Indicó que «en una conversación telefónica ofrecí a Lantigua nuestro respaldo, entendiendo que es la solución más factible, y por tanto, beneficiosa para la organización».

«Sin embargo, si los grupos al frente de la reorganización electoral no colaboran dándole el apoyo que su investidura merece, yo le exhorto a que no ponga en juego su prestigio», aclaró.

PLENOS PODERES

Dijo que Lantigua «tiene que exigir plenos poderes, porque, de lo contrario, conociendo éste partido, difícilmente lo dejen trabajar».

«Soy de opinión que si el PRM en este estado no busca una posible solución a las diatribas internas, le será difícil ganar y obtener la mayoría de diputados de ultramar».

HAY MUCHO DISGUSTO

En ese sentido, el experto en geopolítica indicó que en el PRM «hay mucho disgusto, dado el hecho cierto de que entre Neftalí Fuerte, Yulín Mateo y otros dirigentes no solo dejaron fuera de cualquier posibilidad de inserción en la administración pública a importantes y valiosos dirigentes, sino que también a los aliados, para repartir esas posiciones entre familiares y asociados. Son múltiples las quejas, y lo peor es que ciertas autoridades de aquí y de allá le hicieron el juego. Y hoy esos dirigentes se sienten utilizados».

«Realmente, yo no sé con cuáles dirigentes cuentan Fuerte y Mateo para montar toda la logística de la envergadura que requiere ganar unas elecciones congresuales y presidenciales en el exterior», declaró Fuentes en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

NO HAY ESTRUCTURAS PARA COMPETIR

Dijo que tiene más de dos meses al margen de «las luchas internas fratricida que libran determinados grupos, en especial el encabezado por Neftalí Fuerte, quien ha postrado desde la dirección de ese partido a cada organismo, al extremo de que el PRM en Nueva York es un partido sin estructuras para competir en este momento con la Fuerza del Pueblo».

«He estado observando muy de cerca los trabajos políticos electorales y organizativos con miras a las próximas elecciones que los ‘verdes opositores’ están realizando y, para sorpresas de los incrédulos, tienen estructuras donde el PRM no tiene», subrayó.

Advirtió que si Fuerte y Yulín «solo cuentan con los dirigentes que están en nóminas, damos por seguro que el PRM perderá en 2024».

LANTIGUA SERIA UN «BALSAMO»

«Es por eso que el doctor Rafael Lantigua sería, en lo posible, un bálsamo que pudiera ayudar e intentar comenzar, reitero, junto a todos, el proceso de reorganización para la convención y las elecciones en sus distintas clasificaciones», expresó.

Finalmente, dijo que entiende que Alejandro Rodríguez y una cantidad importante de dirigentes perremeístas fueron desconsiderados y tratados como niños, posponiendo fechas para realizar la convención cuando ya se sabía que no era de interés de las autoridades del partido en Santo Domingo.

«Desde allá (Santo Domingo) se ha malogrado la esperanza de dinamizar el partido para darle un rostro de modernidad, con organismos que funcionen y dirigentes calificados», afirmó.

Explicó que «esa fue la motivación por la que no he asistido a ninguna actividad que no sea la del proyecto político que estamos montando».

