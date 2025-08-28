Ve 2012/2020 millones salieron pobreza; ahora vuelven a caer

Margarita Cedeño.

SANTO DOMINGO.- La ex vicepresidenta Margarita Cedeño aseguró que entre los años 2012 y 2020 millones de personas salieron de la pobreza en la República Dominicana, pero que en los gobiernos del PRM han vuelto a caer en la misma.

«El alto costo de la canasta alimenticia y que desde el Gobierno se conciban los gastos sociales como un vehículo de propaganda, entre otros aspectos, es una muestra del retroceso que ha vivido el país en los últimos cinco años», escribió en un artículo publicado en el periódicos Vanguardia del Pueblo.

A su juicio, los últimos años han estado marcados por el encarecimiento del costo de la vida. La inflación ha erosionado el ingreso familiar, y lo que antes alcanzaba para las “tres calientes” con mil pesos, hoy apenas cubre lo básico; si se desayuna, no se cena.

Cedeño resaltó que la canasta alimentaria nacional supera los 45 mil pesos, mientras el salario mínimo real se mantiene rezagado.

MÁS CHEQUES, MÁS TARJETAS, MÁS ANUNCIOS

«En los años de gestión del PRM la política social se ha reducido a parches de corto plazo, más cheques, más tarjetas, más anuncios, que carecen de una estrategia para la creación de empleo, la generación de ingresos dignos y el apoyo real a la producción nacional.

En su escrito, la también integrante del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana señaló “Lo que antes fue movilidad social, hoy es pobreza invisible. En 2012–2020, millones salieron de la pobreza».

Agregó que en 2020–2025, miles sienten que han vuelto a caer en ella. En 2012–2020, los programas sociales se entendían como inversión. En 2020–2025, se usan como propaganda”.

