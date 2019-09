Vana y dañina carrera la del Político Corrupto

Desde 1996 nuestros gobiernos, alejado de todas las esperanzas y expectativas que representaban como partidos y nueva generación, iniciaron una desenfrenada carrera para acumular dinero y poder, en su afán, buscaron alianzas en un sector económico privado cuestionable y, juntos blandieron sus armas: el engaño y la mentira, la trampa y el tigueraje, la injusticia y la impunidad, el nepotismo y la simonia; y así, cual riada en la mesopotamia sanjuanera, se llevaron consigo al País y sus instituciones.

No conformes con eso, dinero y poder, están tramando con sus mismas astucias degenerar la niñez y la juventud mediante su homosexualizacion o sodomizacion a través de la implementación obligatoria, arbitraria y dictatorial de la Agenda LGBTI (+ el resto del abecedario) y la IDGeneros.

Pero Dios reina, desde Su Santo templo, los observa y juzga, ciertamente Su juicio ha estado sobre ellos, los ha entregado a la banalidad de lo que no se puede retener ni disfrutar. Ya algunos lo han experimentado, pues ni riqueza ni poder hurtados pudieron disfrutar.

Otros, por las estigmatizaciones, bien ganadas, arrastrando hijos y familiares, y aunque en vida todavía, no pueden pasearse por la sociedad sin ser señalados, ni pueden experimentar la Paz y tranquilidad de conciencia una vez recostado en sus almohadas nocturnas.

No pueden dejar de sentirse perseguidos cuando van a un restaurante, supermercado o cualquier lugar público.

Tener dinero y poder, mal habidos, sin capacidad de retener, es vanidad, humo y espejos. Vivir con una conciencia que nunca duerme susurrándote traicionero, injusto, ladrón, codicioso, deshonesto, a la vez que tus pares y vecinos te señalan, no es buena retribución de vida.

Ni el dinero ni el poder se pueden retener para la historia; pero sí el buen nombre y la buena fama, las buenas obras y el bien común que hayamos podido dispensar a la sociedad.

Que pena por ellos!

Pudieron elegir hacer el bien y, eligieron hacer el mal. Tenían la fuerza de la juventud, la disposición de un País a su favor, los años de espera y “preparación técnica y moral” para su realización, pero eligieron por lo fatal y dañino.

Endeudaron el Pais en proporciones épicas. Irrecuperable.

El Sistema Eléctrico en crisis permanente y, su mejor solución implicó ser el centro del escándalo de corrupción e impunidad mundial más grande registrado, a la vez que sacrificó la agricultura de la zona donde se instaló dicha solución.

No hay agua. No hay acueductos suficientes.

No hay una sola Institución importante del País que no haya sido viciada, estropeada y des bigarrada.

Se obsesionaron con el Medio Ambiente y lo dañaron.

Sí, eso sí, desarrollaron el juego de azar, las loterías y han sido buenos aliados del narcotrafico. Este señalamiento viene de sus luchas internas, no son míos.

Ahora, los mismos agentes, prometen las mismas cosas que prometían antes del 1996, y aun con todo el fardo de Pecado sobre sus hombros, jorobados por la carga, quieren prótesis para enderezar lo vertebral, y esa prótesis es la inocencia, y desean que el pueblo le perciba como Inocentes.

Lo peor es que tienen muchos seguidores, seguidores y personas “honestas” sin necesidades económicas (al menos que sean codiciosos y quieran más que lo que ya tienen) pero que siguen corruptos…eso no lo entiendo, pero es así.

El resto del pueblo, pobre de mente y pobre de economía con su pica pica tiene, como cualquier humano dejado dominar por La post modernidad, que una vez provisto de ciertos bienes, servicios y comodidades nadie los mueve, excepto para mantenerse en su inercia.

Si Dios no pone Su mano, el progreso del injusto no pararía. Estos infelices en vez de elegir el Camino de Dios, eligieron el camino de Satanás.

A Dios encomiendo R.D.