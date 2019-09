Vakeró y Milka La Mas Dura estrenan video del tema Amén II

SANTO DOMINGO.- El rapero Vakeró estrena Amén II, una nueva versión de la canción de su autoría que unos meses atrás acaparó la atención del movimiento urbano, por el contundente mensaje que suponía estaba dirigido a uno de sus contrincantes del género. En esta ocasión vuelve a sorprender con la creación de una segunda parte en colaboración con Milka La Más Dura.

Ambos intérpretes postearon en su cuenta de Instagram parte del video de la canción, obteniendo el respaldo total de sus seguidores, quienes no paran de elogiar el audiovisual.

El cantante de los raperos se siente contento de traer de vuelta a Milka al lugar que pertenece: “Ella hace falta en el ambiente y lo hemos comprobado al ver el cariño del público en sus comentarios en las redes sociales” expresó el intérprete de “Que mujer tan chula” y «El Ron no mata ná».

“Las mujeres tienen su encanto y por eso siempre apuesto a ellas, creo que en el género soy el que más ha colaborado con talento femenino”, dijo.

Dentro de sus colaboraciones con mujeres figuran: Melymel, La Materialista, Martha Heredia, Amara La Negra, Luchy, Jackeline Estévez, Xiomara Fortuna entre otras.

Para Milka este tema representa su retorno a los escenarios, luego de una temporada ausente, así lo expresa en uno de los versos “Aunque me quité no hay nadie que me supere, Llegó la que sabe de esto así que rueden”.

Amén II forma parte del nuevo álbum titulado “El Chulo del 23”, que saldrá a la luz el 27 de septiembre, bajo el sello discográfico colombiano CODISCOS.

of-am