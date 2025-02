USAID y Marcos Rubio (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Desde hace un buen tiempo en la República Dominicana no se producían casi de manera simultánea dos acontecimientos noticiosos que produjeran tanto interés en la opinión pública nacional e internacional.

Eso dos hechos noticiosos a los cuales nos vamos a referir involucran de manera directa a la República Dominicana y los Estados Unidos son los referentes a la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio y el anuncio de la suspensión temporal de los fondos económicos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).

No hay dudas, estas dos noticias han estremecido y captado la atención de todas las audiencias generando un torrente de opinión y reacción en donde se entremezclan verdades, mentiras, medias verdades, manipulaciones y simulaciones.

Vamos por parte, como diría Jack el Destripador, en primer lugar, es bueno dejar claro que lo dicho de manera formal desde el litoral oficial sobre la visita del señor Rubio es todo lo tratado con el presidente Luis Abinader; no es verdad, Ahí faltan datos, informaciones y detalles sensitivos que tienen que ser explicado a población de manera franca y abierta.

Ese encuentro en apariencia cordial y armonioso no sólo debe verse reducido a una simple visita de rutina de un flamante secretario de Estado de la única potencia del mundo por América Latina, no, esa visita significa dejar claro y establecido lo que le vendrá a este país con las tierras raras, repatriaciones de inmigrantes y algunos puertos criollos. Lo demás es eufemismo de la cortesía diplomática.

Por otro lado, la otra información que ha generado una escandalera en la República Dominicana es el anuncio de la suspensión temporal de los fondos económicos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) realizado por Donald Trump.

Este hecho me ha permitido conocer cosas, cositas y cosas, en el ámbito de la comunicación social y el ejercicio periodístico dominicano que de verdad no me esperaba.

Si es cierto lo que se ha dicho y he visto colgado en portales institucionales de varias agencias internacionales sobre fondos destinados a pagos a periodistas, comunicadores, medios de comunicación y otros ciudadanos dominicanos para que asumieran agendas y se convirtieran en sus soportes ideológicos, esos señores no tienen otro camino que no sea la renuncia de los medios, del ejercicio periodístico o lo más dramático: El suicidio.

quezada.alberto218@gmail.com

JPM