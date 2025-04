Urge Presidente disponga intervenir periódicamente a Friusa

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

El espectáculo de policías huyendo en trulla a los efectos de las bombas lacrimógenas lanzadas en Friusa durante la marcha patriótica de organizaciones y personas preocupadas por las acciones y la presencia masiva de haitianos indocumentados en esa zona de amplio desarrollo turístico, fue penoso y muy lamentable.

Como también lo fue -por la señal confusa que enviaba y el empoderamiento, hasta el punto de muchos mofarse de los dominicanos, que provocó entre nativos del vecino país- la dispersión con chorros de agua, bombas y otras sustancias a una parte de los criollos asistentes que querían pasar del punto acordado con los que solicitaron el permiso y llegar hasta el lugar denominado Mata Mosquito, que sería el foco de irregularidades y males denunciados por distintas vías.

Algo así como una suerte de tierra de nadie, donde a policías y agentes de Migración les seria muy cuesta arriba penetrar y poner las cosas en orden en aquella especie de gueto, al ser recibidos a pedradas por residentes envalentonados que no quieren regirse por las leyes y normas de nuestro país.

Indignación

Ya no pena ni lamento, sino indignación y la más acida critica levanta en cada dominicano que se respete y tenga claro el concepto de soberanía, el ver como miembros de la fuerza pública del país, en una inversión de roles institucionales, reprimen y conducen en calidad de detenido a un compatriota que se manifiesta envuelta en la Bandera Nacional.

¿Acaso nuestras torpes autoridades no vieron en las redes la alegría desbordante de muchos nativos del vecino Haití, incluso algunos con uniforme y que son empleados de hoteles de la zona, que veían en el repliegue con chorros de agua y bombas a dominicanos que marchaban como un apoyo a ellos y un triunfo a su causa?

El exministro de la Fuerzas Armadas José Miguel Soto Jiménez es de opinión que Friusa, por todo lo que se esconde y deriva de allí contra el orden público y la paz social, “hace tiempo que debió ser intervenida”.

A su vez, el exjefe de la Policía Nacional Guillermo Guzmán Fermín reveló que durante su gestión recibió informes de inteligencia, que comprobó tras levantamiento con fotografías y videos, de la existencia de cuarteles y tribunales haitianos en la comunidad del Hoyo de Friusa.

Dijo que, dada la gravedad de la situación, ejecutó un amplio operativo con mas de mil agentes policiales y militares y 17 fiscales, con el apoyo de helicóptero y equipos terrestres.

Como resultado, se desmantelaron los cuarteles donde ondeaban banderas haitianas y se arrestó y deportó a un buen número de ciudadanos haitianos indocumentados.

Intervención

¿Como el 2007-2010 quedó muy atrás, qué no habrá pasado después de ahí? Como línea general, urge que el amigo presidente Luis Abinader, sin llevarse de desinformadores, como el senador de la provincia La Altagracia, disponga intervenir periódicamente Friusa y todos aquellos puntos, incluida la depredada sierra de Neiba, donde haitianos indocumentados y algunos con papeles han sentado sus reales y pautan, a su modo y estilo, las reglas de juego.

A los presidentes, a todos y pese a sus variados canales de información, le hacen bulto y le dicen cosas que agraden al oído, poniéndole a decir inexactitudes lamentables que afectan su credibilidad e imagen finalmente. Como lo de que: “la frontera esta sellada” y “el campo esta sembrado y bien sembrado”.

El gobernante actual no ha sido la excepción, le han vendido bultos y metido gato por liebre desde varias áreas oficiales, militares, migratorias y agrícolas. Por eso lo han llevado a decir que no existe un punto del territorio nacional que no este “controlado por las autoridades” y que aquí se está produciendo el 90 por ciento de los alimentos que consumimos, que no es verdad.

Y, como dijera el exdirector del Instituto Agrario y dirigente del PRM Leonardo Faña, “no es que el presidente está mintiendo, es que le están dando malas informaciones”. Entonces, ¡ojo presidente con los datos que le ofrecen, porque tanta gente no puede estar equivocada!

encar-medios@hotmail.com

jpm-am

